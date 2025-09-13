◇カーリング ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦 第３日（１３日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）

女子で五輪３大会連続出場を目指したロコ・ソラーレは、フォルティウスに２―７で敗れた。この敗戦で、五輪出場の可能性が消滅。スキップ・藤沢五月は大粒の涙を流し「終始、フォルティウスさんのパフォーマンスが高かった。私たちがどうこうより、フォルティウスさんのパフォーマンスが素晴らしかった」と相手をたたえた。

８エンドの短期決戦、ロコ・ソラーレは第６Ｅ終了時点で相手の勝ちを認めるコンシード。「ありがとうございました」と握手を求めた。決着後は、藤沢とサードの吉田知那美は氷上で抱擁。互いに涙した。互いにかけた言葉については「内緒です」と吉田。「ベストバディなので。今回は負けてしまったけど、五輪は逃げないので。目指したかったら、いつまでも目指させてもらえる。今回は行けなかったけど、五輪はいつもそこにあるので大丈夫だな、と思っている」と語った。

ロコ・ソラーレとして五輪の可能性は消えたが、今季の活動は続いていく。「この大会の反省をいかせるかどうかが試されていると思うので。この悔しい思いを、まずはＰＣＣＣ（パンコンチネンタルカーリング選手権）で晴らしたい」と藤沢。吉田は「４年後、あるので。オリンピックはいつでもあるので。さっちゃんはこの経験でまたカーリング選手として強くなったと思うし、私も負けられないくらい人間として成長したい」と共闘を誓った。