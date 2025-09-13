ビースト系ユニットオーディション「BEASTAGE」西野未姫の弟が7人目の通過者に 韓国俳優がオーディションに電撃参加
【モデルプレス＝2025/09/13】男性ユニットオーディション「BEASTAGE（ビーステージ）プロジェクト」に独占密着した番組『BEASTAGE』（毎週金曜25時45分〜）第5話が、12日に放送された。公開審査の合格者7人目と現時点での順位が発表された。
【写真】オーディションに参加している元AKBメンの弟
同番組では、株式会社Mama＆Sonが主催する同社初の男性ユニットオーディション「BEASTAGE（ビーステージ）プロジェクト」に独占密着。選考の過程から、野性味あふれる“ビースト系”ボーイズユニット誕生までの軌跡を追う。このオーディションでは“HUNK”をコンセプトに掲げ、「Heart-warming（心温まる）」、「Ultimate（究極の）」、「Noble（気高い）」、「Kinniku （筋肉）」という4つの要素を兼ね備えた唯一無二のパフォーマンスユニットを発掘・育成。また、合宿期間中にベンチプレス 70kg以上達成することがミッションとして課されている。そして、オーディション参加者はグループとしてのメジャーレーベルデビューを目指す。
前回、公開審査が行われ、10人中7人が合格するうちの6人が発表。残るは名前が呼ばれなかった暮田雄斗、高野慧（※「高」は正式には「はしごだか」）、西野成真、藤田真平だったが、元AKB48西野未姫の弟である成真の名前が呼ばれ、7人の合格者が揃った。
その後、合格者7人は、筋肉ミュージカル集団・WILD WIDEで武者修行を行うため韓国合宿へ。3日間泊まり込みで、筋肉をワイルド＆セクシーに魅せるパフォーマンスを学んでいく。ワイルドさと筋肉美を魅せるウェーブを多用するミッションダンス「Boiler Room」が課され、練習に励んだ。
そして、7人中5人がデビューとなることが発表。現時点での順位も明かされ、悔しさから涙を流すメンバーもいた。また最後には、韓国俳優歴16年のコ・テジン（31）が登場。「このオーディションに参加したくて来ました」と途中参加することを伝えた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
1位：和田光平（29）
アパレルスタッフ／大阪府出身／身長175cm／体重65kg
2位：杉浦豪（27）
フリーター／東京都出身／身長180cm／体重67kg
3位：玉木雅也（28）
インフルエンサー／三重県出身／身長177cm／体重63kg
4位：リューク（20）
大学生／ハワイ出身／身長186cm／体重70kg
5位：高橋憲太（25）
ソロシンガー／兵庫県出身／身長180cm／体重75kg
ーーーーーーここまでデビュー圏内ーーーーーー
6位：西野成真（20）
居酒屋店員／静岡県出身／身長178cm／体重74kg
7位：羽田野孝介（25）
俳優／大分県出身／身長184cm／体重71kg
【Not Sponsored 記事】
