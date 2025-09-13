¹âÂ®Æ»Ï©¤Î½ÂÂÚ¡Öº¸¡¦Ãæ±û¡¦±¦¡×¤É¤Î¼ÖÀþ¤¬Â®¤¤¡© ¡Ö±¦¤Ë¹Ô¤±¤ÐÂ®¤¤¡×¤Ï¥¦¥½¡© ½ÂÂÚ°²½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
¤Ê¤¼½ÂÂÚ¤Ïµ¯¤¤ë¡© »Ï¤Þ¤ê¤Ï¡ÖÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¡×¤Ø¤Î½¸Ãæ
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤Î½ÂÂÚ¤Ï¡¢½µËö¤Ë¤Ê¤ë¤È¿ô½½¥¥í¤È¤¤¤¦Ä¹¤µ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ï¢µÙ¤À¤È¤µ¤é¤ËÄ¹¤¤½ÂÂÚ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢3¼ÖÀþ°Ê¾å¤¢¤ë¶è´Ö¤Î¾ì¹ç¡¢¡Öº¸¡¦Ãæ±û¡¦±¦¡¢¤É¤Î¼ÖÀþ¤¬°ìÈÖÁá¤¯¿Ê¤à¤Î¤«¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬½ÂÂÚ¤òÈò¤±¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¡Ö»°³Ñ¡×¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤È¤Ï¡©¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¹Ô¤¦¼ÖÀþÊÑ¹¹¤¬¡¢¼Â¤Ï½ÂÂÚ¤ò¤µ¤é¤Ë°²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¹Ç¯¤ÎÇº¤ß¤È¤Ê¤ë¡¢½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²þ¤á¤Æ²òÀâ¤·¡¢NEXCO¤Î¸«²ò¤ä¼Â¸³¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢½ÂÂÚ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î¸¤¤Áö¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¡¢Ã¯¤â¤¬¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯ÌÜÅªÃÏ¤ËÃå¤¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¿´Íý¤«¤é¡¢¡Öº¸¡¢Ãæ±û¡¢±¦¤Î3¼ÖÀþ¤Î¤¦¤Á¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¼ÖÀþ¤¬°ìÈÖÁá¤¯¿Ê¤à¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï½ÂÂÚ¤ÎÈ¯À¸¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç½ÂÂÚ¤¬µ¯¤¤ë¼ç¤Ê¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢ºÇ¤â±¦Â¦¤Ë¤¢¤ë¡ÖÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¡×¤Ø¤Î¼ÖÎ¾¤Î½¸Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡¡½ÂÂÚ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¡ÖÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤Ê¤éÂ®¤¤¤Ï¤º¤À¡×¤È±¦Â¦¤Ë°ÜÆ°¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ì¤ÐÅöÁ³¼Ö´Ö¤ÏµÍ¤Þ¤ê¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¤ÆÎ®¤ì¤¬ÂÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ã¯¤«¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤à¤È¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤¬¸åÂ³¼Ö¤Ë¼¡¡¹¤ÈÅÁÇÅ¤·¡¢Âç¤¤ÊÂ®ÅÙÄã²¼¤ÎÇÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ½ÂÂÚ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤Þ¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤Ç¡ÖÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤«¤é½ÂÂÚ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦²£ÃÇËë¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½ÂÂÚ¤Î¸¶°ø¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤Î¹çÎ®ÃÏÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Î®Æþ¼Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¸åÂ³¤ÎÎ®¤ì¤¬Íð¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²¼¤êºä¤«¤é¾å¤êºä¤Ë¤«¤«¤ë¡Ö¥µ¥°Éô¡×¤Ç¤Ï¼«Á³¤ËÂ®ÅÙ¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤ì¤â½ÂÂÚ¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¤ÏµÞ¤Ê¼ÖÀþÊÑ¹¹¤äÉÔÉ¬Í×¤Ê¥Ö¥ì¡¼¥¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬º®»¨ËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢³Æ¹âÂ®Æ»Ï©²ñ¼Ò¤â¡Ö½ÂÂÚÀèÆ¬¤Þ¤Ç¡ûkm¡×¤Ê¤É¤ÎÉ½¼¨¤äÃí°Õ´µ¯¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢·ë¶É¤É¤Î¼ÖÀþ¤òÁö¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤Îµ¿Ìä¤ËÂÐ¤·¡¢²áµî¤Î¼èºà¤ÇNEXCOÅìÆüËÜ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö½ÂÂÚ»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¤âÂ®¤¯¿Ê¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼ÖÀþ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤à¤·¤í¡¢ÆÃÄê¤Î¼ÖÀþ¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤Î¼ÖÀþ¤ò¶ÑÅù¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¡¢½ÂÂÚ¤Î´ËÏÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸«²ò¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²áµî¤ËNEXCOÅìÆüËÜ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤Î¸òÄÌÎÌ¤ò¤ï¤º¤«6¡ó¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢½ÂÂÚ»þ´Ö¤¬1.5»þ´Ö¤âÃ»½Ì¡£
¡¡ºÇÂç½ÂÂÚÄ¹¤â12km¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤ò¾¯¤·¹µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î¸òÄÌ¤ÎÎ®¤ì¤¬·àÅª¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿NEXCO³Æ¼Ò¤â¡Ö¾Ç¤ê¤«¤é¤à¤ä¤ß¤Ë¼ÖÀþÊÑ¹¹¤ò·«¤êÊÖ¤¹¹Ô°Ù¤Ï¡¢¸åÂ³¼Ö¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤Þ¤»¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ½ÂÂÚ¤ò°²½¤µ¤»¤ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¢¨ ¢¨
¡¡·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢½ÂÂÚ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â´ËÏÂ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸òÄÌ¤Î´ðËÜ¸¶Â§¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ»Ï©¸òÄÌË¡Âè20¾ò¤Ç¤Ï¡Ö¼ÖÎ¾ÄÌ¹ÔÂÓ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ°ìÈÖº¸Â¦¤Î¼ÖÀþ¡ÊÁö¹Ô¼ÖÀþ¡Ë¤òÁö¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¡Ö¥¡¼¥×¥ì¥Õ¥È¤Î¸¶Â§¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÁ°¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òÄÉ¤¤±Û¤¹»þ¤À¤±¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¤¬½ª¤ï¤ì¤ÐÂ®¤ä¤«¤ËÁö¹Ô¼ÖÀþ¤ØÌá¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Î´ðËÜ¥ë¡¼¥ë¤Ï½ÂÂÚ»þ¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢NEXCO³Æ¼Ò¤â¡Ö¥¡¼¥×¥ì¥Õ¥È¡×¤Çº¸Â¦¤Î¼ÖÀþ¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦½¸ÃÄ°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ½ÂÂÚ¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÂ»¼º¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤Î¼ÖÀþ¤¬Áá¤¤¤«¤ÈÃµ¤¹¤è¤ê¤â¡¢Áö¹Ô¼ÖÀþ¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢ÉÔÍ×¤Ê¼ÖÀþÊÑ¹¹¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢½ä¤ê½ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤¬Áá¤¯ÌÜÅªÃÏ¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢ºÇ¤â³Î¼Â¤ÊÊýË¡¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£