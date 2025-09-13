¿ûÅÄ¾Úö¡¢º´Æ£·ò¤é¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×ÃËÀ¿Ø¤Î¤¿¤á¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¹ØÆþ
ÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾Úö¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢º´Æ£·ò¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢º´Æ£·ò¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤Î¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×ÃËÀ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º´Æ£·ò¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢NetflixÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëº´Æ£·ò¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢»ÖÂº½ß¤È¤¤¤¦¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤ÎÃËÀ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò¤òÌ³¤á¤ë¿ûÅÄ¾Úö¤¬¿©»ö²ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º´Æ£¤é¤ÏÄ®ÅÄ¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ½»²Æ»¤Î²ñ°÷À©¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢´äÈ×Íá¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¿©»ö²ñ¤Î¾ì½ê¤Ø°ÜÆ°¡£
ÃÙ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿ûÅÄ¤¬½ÂÃ«¶èÆâ¤Ë¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö´äÈ×Íá¡¢¹çÎ®¤Ç¤¤¿¤Ê¤¡¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Ä®ÅÄ¤¬¡Ö²¿¤·¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¿ûÅÄ¤Ï¡Ö¿ÀÌÚ¡ÊÎ´Ç·²ð¡Ë¤ÈÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤¿¡×¤È¡¢10·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¿ÀÌÚ¤È°ì½ï¤Ë¡¢³§¤¬´î¤Ó¤½¤¦¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
