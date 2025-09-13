コンビニやスーパーで、店員に理不尽な言いがかりをつける高齢者の姿をみかけたことはありませんか？ 俗にいう「カスハラ（カスタマーハラスメント）」を起こす高齢者が、年々増加していると報じられています。単なる性格の問題、老化による短気さの表れ……そう捉えられがちですが、その裏には、「将来への不安」や「孤独」、あるいは「経済的なゆとりの消失」といった、目に見えない背景が隠れていることもあります。本記事では、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が、林田博志さん（仮名）の事例とともに、老後に潜む落とし穴について解説します。

71歳おひとり様の「完璧な老後計画」のはずが…

地方の地域振興財団を70歳で退職した元団体職員・林田博志さん（仮名／71歳）。30代後半で市役所勤務だった叔父の紹介によって転職して以来、30年以上勤め上げました。年収は高いとはいえない額だったもののストレスの少ない職場で、仕事のあとに馴染みのスナックで一杯飲むのがささやかな楽しみという、堅実な人生を送ってきました。結婚はせず、親の他界後は賃貸アパートで一人暮らしをしています。

70歳まで働き続けたことで、退職金は900万円。さらに、年金は繰下げ受給を選び、月額17万円から25万円にまで増額されていました。

「この退職金と年金があれば、贅沢をしなければ一人で十分に暮らしていけるだろう……」

林田さんの老後計画は、完璧にみえました。しかしその計画は、退職からわずか数ヵ月で、もろくも崩れ去ることになるのです。

年金25万円のはずが…天引きされた「5万5,000円」の正体

「手取りが、19万円ちょっと……？」

退職から数ヵ月後、年金機構から届いた「年金支給決定通知書」を見て、林田さんは目を疑いました。

想定よりも5万円以上も少ない金額に、不安が膨らんでいきます。通知書には、税金と社会保険料で月5万5,000円が天引きされていることが記されていました。驚いた林田さんが市役所の窓口で尋ねると、職員から説明を受けます。

「健康保険料や住民税は、前年の年収をもとに計算されます。林田さんのように退職されたばかりだと、まだ収入の高かった現役時代の所得が反映されるため、保険料の負担が大きくなるのです」

退職前の林田さんの年収は約430万円。この金額をもとに算出された結果が、月5万5,000円もの天引きだったのでした。さらに、年金の繰下げ増額分は課税所得を増やすため、翌年以降も月4万円程度の天引きが続くという事実。

ゆとりをもって一人で生きるために選んだはずの繰下げ受給が、税・保険料の増加という形で、自身の首を絞める結果になっていたのです。

通帳残高が減る恐怖…“カスハラ老人”への変貌

年金25万円から約5万5,000円が引かれ、手元に残るのは約19万5,000円。そこから家賃6万円や光熱費、通信費、生命保険料などを支払うと、自由に使えるお金は月7万円程度しかありません。食費や雑費、交際費を賄うのは厳しく、生活のために退職金を切り崩すしかない状況でした。

毎月、通帳の残高が目に見えて減っていく。そのプレッシャーのなかで、林田さんは徐々に変わっていきます。昼間から缶酎ハイを飲み、酔った勢いでスーパーやコンビニへ。気に食わない店員の態度に声を荒らげることもしばしば。

「お前の名前、覚えたからな！」とコンビニで怒鳴り、スーパーではレジ袋が有料なことに納得がいかず店員を問い詰める。――いつしか、温厚だったはずの林田さんは、近所で“要注意人物”として警戒される存在になってしまったのです。

年金にかかる税金・社会保険料に要注意

退職後の1年間は、収入が激減するにもかかわらず、税金や社会保険料は、収入が高かった前年所得をもとに計算されます。この「タイムラグ」が、退職直後の家計を直撃するのです。現役時代であれば、そこまで大きな負担ではない金額でも、年金生活になると現役のころの所得で課せられる税金や国保料は大きな負担になります。

また、年金の繰下げ受給は、額面を増やせる有効な手段ですが、税金や社会保険料の負担も同時に増えることを忘れてはなりません。増額分が、そのまま手取りの増加に繋がるわけではないでしょう。実質の手取りが思ったほど増えないというケースはよくあります。税金や保険料への影響も考慮し、生活設計を考えなければなりません。

さらに、林田さんのように独身で十分な収入があったなら、現役時代から少額でも資産形成を行っていれば、まったく違う結果になったはずです。予想外の出費に、退職金を切り崩す以外の選択肢を持てなかったことが、彼の心の余裕を奪っていきました。

自分の望む生活を送るためには、まず必要なお金を「見える化」すること。そして、働き続ける選択も含めて、年金の受給計画や資産形成を総合的に考えていくことが大切です。

「働けるうちは働く」という選択

2023年の総務省の調査によれば、65歳以上の高齢者の就業率は25.2％、65〜69歳に限れば実に52％が働いているというデータもあります。「働けるうちは働く」という選択は、もはや特別なことではありません。それはお金の問題だけでなく、社会との繋がりや、誰かの役に立ちたいという意欲の表れでもあるのでしょう。

林田さんも、身体が元気なうちは1日3時間程度、週に2〜3日でもアルバイトをして収入を増やすという手段もあるでしょう。昼間からお酒を飲んで店員に悪態づいている暇があるのなら、働くほうがよっぽど有効な時間の使い方になります。

老後の「安心」は、年金の額や資産の多寡だけで決まるものではないのです。「制度を正しく理解した計画」と「自分に合った働き方・資産形成のバランス」。その両輪があってこそ、自分らしい豊かな人生が実現できるのではないでしょうか。

小川 洋平

FP相談ねっと

ファイナンシャルプランナー