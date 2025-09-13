ÆüËÜÀ¸Ì¿ ÌµÃÇ¾ðÊó»ý¤Á½Ð¤·604·ï
¡¡½Ð¸þÀè¤ÎÆâÉô¾ðÊó¤ò¼Ò°÷¤¬ÌµÃÇ¤Ç»ý¤Á½Ð¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø7¼Ò¤«¤é¹ç¤ï¤»¤Æ604·ï¤Î¾ðÊó¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹»ö¤ò²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡¦ÀÖËÙÄ¾¼ùÉû¼ÒÄ¹¡Ë
¡¡ÉÔÀµ¤Ê¾ðÊó¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤Ï»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Ê¤É¶âÍ»µ¡´Ø7¼Ò¤Ë½Ð¸þ¤·¤¿13¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Ç¯2·î¤Þ¤Ç¤ÎÌó6Ç¯´Ö¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ604·ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ý¤Á½Ð¤·¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´üÂÔ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ê»Ø¼¨¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡½Ð¸þ¤·¤¿¼Ò°÷¤¬¾ðÊó¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¼êÃÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢ÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë