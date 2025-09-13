¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¡G1Âç±²Âç¾Þ¡ÛÀ¾»³µ®¹À¡¡¥É¥ê¡¼¥à¤Î¿ÊÆþ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²¤Þ¤¹¡×¤«¤é¤Î¡Ä¡ª¡©
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î³«Àß72¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡ÖG1Âç±²Âç¾Þ¡×¤¬¡¢13Æü¤«¤é³«Ëë¤¹¤ë¡£1RÁ°¤Ë¤ÏÁª¼ê¾Ò²ð¤È½éÆü12R¥É¥ê¡¼¥àÀï½Ð¾ìÁª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½éÆü¥É¥ê¡¼¥à2¹æÄú¤ÎÀ¾»³µ®¹À¡Ê38¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï¡ÖÂ¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡Ö°¤¤´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È2Ï¢ÂÐÎ¨27¡ó¤Î12¹æµ¡¤ËÈá´Ñ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤Â¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¾Ò²ð¤Î¡Öº£Æü¤Ï¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²¤Þ¤¹¡×¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë1¹æÄú¤ÎÃÓÅÄ¹ÀÆó¤Ë¡È¤±¤óÀ©µå¡É¤òÅê¤²¤¿¤¬¡Ö¿û¡Ê¾ÏºÈ¡Ë¤¯¤ó¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤±¤à¤Ë´¬¤¤¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÊÆþ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÅ¸¼¨¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£