½÷»Ò35Ò¶¥Êâ ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤ÏÇßÌî¤Î15°Ì¡¢ÌðÍè¤Ï20°Ì ¡¢7Âç²ñ½Ð¾ì¤ÎÞ¼À¥¤Ï¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ò¾è¤ê±Û¤¨21°Ì¡¢¥Ú¥ì¥¹¤¬2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎV¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¢£Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ ½÷»Ò35Ò¶¥Êâ¡Ê13Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Û¤«¡Ë
¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê
Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ1ÆüÌÜ¡¢½÷»Ò35Ò¶¥Êâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¡¢ÇßÌî¸ö»Ò¡Ê22¡¢LOCOK¡Ë¤¬2»þ´Ö56Ê¬28¤Î15°Ì¡¢ÌðÍèÉñ¹á¡Ê26¡¢ÀéÍÕ¶½¶È¶ä¹Ô¡Ë¤Ï3»þ´Ö01Ê¬27ÉÃ¤Î20°Ì¡¢À¤³¦Î¦¾å7Âç²ñÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿Þ¼À¥¿¿¼÷Èþ¡Ê38¡¢·úÁõ¹©¶È¡Ë¤Ï3»þ´Ö03Ê¬29ÉÃ¤Ç21°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤Ï2»þ´Ö39Ê¬01¤ÇM.¥Ú¥ì¥¹¡Ê29¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤¬2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Åìµþ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Î¦¾åºÇ½é¤Î¶¥µ»¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË½÷35Ò¶¥Êâ¡¢¥³¡¼¥¹¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤òÌó3¼þÈ¾¤·¤Æ¤«¤é¶¥µ»¾ì¤ò½Ð¤Æ¡¢À»ÆÁµÇ°³¨²è´Û¤Î¶á¤¯¤«¤é¶ä°ÉÊÂÌÚ¤ò½ä¤ë1¼þ2Ò¤Î¼þ²ó¥³¡¼¥¹¤ò16¼þ¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¶¥µ»¾ì¤ËÌá¤ë¡£
ÌÔ½ë¤Ë¤è¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î·ò¹¯¤È°ÂÁ´¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢30Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷»Ò35Ò¶¥Êâ¡¢µ¤²¹26ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ97¡ó¤È¾ø¤·½ë¤¤Ãæ¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£46¿Í¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÆüËÜ¤Î3Áª¼ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¼þ²ó¥³¡¼¥¹¤Ë½Ð¤ë¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Á°²ó¤Î¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È½÷»Ò20Ò¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎM.¥Ú¥ì¥¹¡Ê29¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡£3ÒÉÕ¶á¤Ç¤ÏÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È½÷»Ò20Ò¤Ë¼¡¤¤¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇßÌî¡¢¥È¥ì¥¹¤È¤Ï23ÉÃº¹¤Î22°Ì¡£
5ÒÉÕ¶á¤Ç2022Ç¯¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¥ª¥ì¥´¥ó¤Ç20Ò¡¢35Ò¤ÎÆó´§¤Ëµ±¤¤¤¿K.¥¬¥ë¥·¥¢¥ì¥ª¥ó¡Ê31¡¢¥Ú¥ë¡¼¡Ë¤Ê¤É¤¬¥È¥Ã¥×¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£10ÒÉÕ¶á¤Ç¥È¥Ã¥×½¸ÃÄ¤Ï5¿Í¡¢¥Ú¥ì¥¹¡¢¥¬¥ë¥·¥¢¥ì¥ª¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Åìµþ¸ÞÎØ½÷»Ò20Ò¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎA.¥Ñ¥ë¥ß¥µ¥Î¡Ê34¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤È¼ÂÎÏ¼Ô¤¬ÀèÆ¬¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÀª¤ÎÀèÆ¬¤ÏÇßÌî¡¢¥È¥Ã¥×¤È¤ÏÌó1Ê¬30ÉÃº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
13ÒÉÕ¶á¤ÇÇßÌî¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂª¤¨¤Æ¡¢19°Ì¤È½ç°Ì¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£20ÒÉÕ¶á¤Ç¤âÇßÌî¤Ï¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ18°Ì¤È³Î¼Â¤ËÁ°¤ÎÁª¼ê¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥È¥Ã¥×½¸ÃÄ¤Ï23KmÉÕ¶á¤ÇÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¥Ú¥ì¥¹¤¬¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¥Ñ¥ë¥ß¥µ¥Î¤ÈP.¥È¥ì¥¹¡Ê24¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¡Ë¡¢3¿Í¤ÎÁè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£24ÒÉÕ¶á¤Ç¤Ï¥Ú¥ì¥¹¤¬2¿Í¤Ë16ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£ÇßÌî¤â23ÒÉÕ¶á¤Ç2¤Ä½ç°Ì¤ò¤¢¤²¤Æ16°Ì¤ÈÇ´¤ê¤ÎÊâ¤¡¢¤µ¤é¤Ë24Ò¤Ï14°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¤¢¤²¤¿¡£Þ¼À¥¤âÇßÌî¤òÄÉ¤Ã¤Æ18°Ì¡¢ÌðÍè¤Ï23°Ì¡£
23ÒÉÕ¶á¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò¤¢¤²¤¿¥Ú¥ì¥¹¤¬¸åÈ¾¤ÏÆÈÊâ¾õÂÖ¤ËÆþ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÏ¶¯¤¤ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤ÇÊâ¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤º¤Ë2»þ´Ö39Ê¬01¤ÇÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤¬2Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀª¤Î¥È¥Ã¥×¤ÏÇßÌî¤¬2»þ´Ö56Ê¬28¤Î15°Ì¡¢¥´¡¼¥ë¸å¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¥³¡¼¥¹¤Ë°ìÎé¤·¤¿¡£29ÒÉÕ¶á¤Þ¤Ç17°Ì¤ÈÇ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿Þ¼À¥¤¬±èÆ»¤Îºô¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡¢¤³¤³¤«¤éÊâ¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌðÍè¤Ï3»þ´Ö01Ê¬27ÉÃ¤Î20°Ì¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤Êâ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤º¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò·Þ¤¨¤¿Þ¼À¥¤Ï3»þ´Ö03Ê¬29ÉÃ¤Ç21°Ì21°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú½÷»Ò35Ò¶¥Êâ ·ë²Ì¡Û
¶â¡¡M.¥Ú¥ì¥¹¡Ê29¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¡2»þ´Ö39Ê¬01ÉÃ
¶ä¡¡A.¥Ñ¥ë¥ß¥µ¥Î¡Ê34¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¡¡2»þ´Ö42Ê¬24ÉÃ
Æ¼¡¡P.¥È¥ì¥¹¡Ê24¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¡Ë¡¡2»þ´Ö42Ê¬44ÉÃ
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
15°Ì¡¡ÇßÌî¸ö»Ò¡¡2»þ´Ö56Ê¬28ÉÃ
20°Ì¡¡ÌðÍèÉñ¹á¡¡3»þ´Ö01Ê¬27ÉÃ
21°Ì¡¡Þ¼À¥¿¿¼÷Èþ¡¡3»þ´Ö03Ê¬29ÉÃ