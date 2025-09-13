「ちいかわラーメン 豚」期間限定メニュー発売へ！ ラッコが主役のノベルティ＆グッズも用意
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』に登場する話題のラーメン屋さんをイメージした「ちいかわラーメン 豚」は、10月3日（金）〜2026年1月12日（月・祝）の期間、新作メニュー「ラーメン豚 豚骨」を、全国の店舗で発売する。
【写真】ゲットしたい！ 「ラーメン豚 豚骨」注文でステッカープレゼント
■大判POPをセットして提供
今回発売される「ラーメン豚 豚骨」は、明太子や、高菜、キクラゲをトッピングしたカスタマイズオーダー対象外の期間限定メニュー。
本メニューを注文した人には、ラッコデザインのノベルティステッカーがプレゼントされるほか、ラッコのオリジナルどんぶりに大判POPをセットしてラーメンが提供される。
また、提供に使用している食器「どんぶり豚骨（ラッコ）」も同日より新発売。ラーメン屋の店員にふんしたラッコが描かれており、スープを飲み干すと「ちいかわラーメン 豚」のロゴが見える仕様となっている。
なお、「ちいかわラーメン 豚」は、これまで『ちいかわ』コラボカフェで販売されてきた、マンガ内に登場するラーメンを再現した大人気のラーメンメニュー「郎」シリーズを目玉にしたラーメン屋。全国で5店舗目となる渋谷PARCO店が、9月19日（金）から、オープン予定だ。
【写真】ゲットしたい！ 「ラーメン豚 豚骨」注文でステッカープレゼント
■大判POPをセットして提供
今回発売される「ラーメン豚 豚骨」は、明太子や、高菜、キクラゲをトッピングしたカスタマイズオーダー対象外の期間限定メニュー。
また、提供に使用している食器「どんぶり豚骨（ラッコ）」も同日より新発売。ラーメン屋の店員にふんしたラッコが描かれており、スープを飲み干すと「ちいかわラーメン 豚」のロゴが見える仕様となっている。
なお、「ちいかわラーメン 豚」は、これまで『ちいかわ』コラボカフェで販売されてきた、マンガ内に登場するラーメンを再現した大人気のラーメンメニュー「郎」シリーズを目玉にしたラーメン屋。全国で5店舗目となる渋谷PARCO店が、9月19日（金）から、オープン予定だ。