ÀîÌî¾¸×¤ÏÌµÇ°¤Î18°Ì¡¡¥´¡¼¥ë¸åÅÝ¤ì¹þ¤à¡¡ÃË»Ò35¥¥í¶¥Êâ²áµî2Âç²ñ¥á¥À¥ë¡¡°ì»þÀèÆ¬¤âÈèÏ«º¤Øà¤Ç¼ºÂ®¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¡¡¢¡Î¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê13Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡³«Ëë¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼ïÌÜ¤È¤·¤ÆÃË»Ò35¥¥í¶¥Êâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2022Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¤Ç¶ä¡¢Á°²ó23Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¸µÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÀîÌî¾¸×¡Ê°°²½À®¡Ë¡áµÜºê¸©Æü¸þ»Ô½Ð¿È¡á¤Ï¡¢ÌµÇ°¤Î18°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¿¼¡¹¤È²¿ÅÙ¤âÎé¤ò¤·¤¿¸å¡¢¤Õ¤é¤Ä¤¤Ê¤¬¤éÅÝ¤ì¤¿¡£Â¤ò²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¶ìÌå¡Ê¤¯¤â¤ó¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¼Ö¤¤¤¹¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀîÌî¤Ï½øÈ×¤«¤éÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬27¥¥íÉÕ¶á¤Ç¤è¤í¤á¤¡¢°ì½Ö¶»¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¶ì¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¼ºÂ®¤·¤¿¡£