スタート直後、先頭を引っ張る勝木隼人（中央）（撮影・柿森英典）

　◆陸上　世界選手権（13日、東京・国立競技場）

　開幕してオープニング種目として男子35キロ競歩が行われ、3大会ぶり出場の勝木隼人（自衛隊）＝福岡県大野城市出身＝が2時間29分16秒で銅メダルを獲得した。自身初のメダルで日本勢は6大会連続の表彰台。　2022年オレゴン大会で銀、前回23年ブダペスト大会で銅メダルを獲得している元世界記録保持者の川野将虎（旭化成）＝宮崎県日向市出身＝は終盤に失速して3大会連続の表彰台はならず、18位だった。

　冒頭から勝木がレースを引っ張り、川野も続いて先頭集団を引っ張った。中間地点では勝木、川野、ダビド・ウルタド（エクアドル）の3選手が首位を争い、終盤に入っても三つどもえの争いが続いた。

　ところが27キロ付近でウルタドが抜け出した後に川野がよろめき一瞬胸を押さえるような仕草を見せるなど苦しい表情を浮かべ、勝木も少しずつ遅れた。それでもウルタドがペナルティを科され、川野が首位に立ち勝木も2位に浮上したが、29キロ付近で優勝候補の元世界記録保持者エバン・ダンフィー（カナダ）に勝木が抜かれ、30キロ過ぎで川野もかわされるなど終盤に失速した。それでも勝木は最後に粘りを見せた。（記録は速報値）

 

◆陸上・世界選手権競歩　過去の日本勢メダリスト
▼2015年北京（中国）
　銅　谷井　孝行　男子50キロ
▼2017年ロンドン（英国）
　銀　荒井　広宙　男子50キロ
　銅　小林　　快　男子50キロ
▼2019年ドーハ（カタール）
　金　山西　利和　男子20キロ
　金　鈴木　雄介　男子50キロ
▼2022年オレゴン（米国）
　金　山西　利和　男子20キロ
　銀　池田　向希　男子20キロ
　銀　川野　将虎　男子35キロ

▼2023年ブダペスト（ハンガリー）
　銅　川野　将虎　男子35キロ