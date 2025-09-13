東野幸治が１３日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」に出演し、元内閣官房参与で経済学者・高橋洋一氏のツッコミに反論した。

番組では自民党総裁選について話し合った。「次期総裁候補と呼ばれる５人」として高市早苗氏、小泉進次郎氏、林芳正氏、茂木敏充氏の５人をあげて今後の行方を議論した。ＭＣの東野は高橋氏に「総裁選が始まったらいろんな総裁候補の方がマスコミの前でしゃべっていくときに、評価が上がるのか、下がるのか。いろんな人がいる。現時点でどう思われますか」とふった。

高橋氏は笑いながら「何がしたいか分かるけどさ。要するにあれでしょ？去年の総裁選で小泉さんが、かなりとちったってことを言わせたいんでしょ」と候補者のひとり小泉進次郎氏の名前を出して東野の意図を指摘した。東野は笑って手を振り、「おれはそんなに性格の悪い司会者じゃございません」と否定した。

高橋氏は「こういうのは一度あることは二度ある。二度あることは三度ある。対応力がはっきり言ってあんまりないですよね」と小泉氏について辛口の評価をした。

東野が「経験とか立場ということ？」と尋ねると、高橋氏は「持って生まれたものなんで、おそらく。だからお父さんのほうはワンフレーズしか言わなかった」と小泉純一郎氏について触れた。高橋氏は「絶対に一言しか言わない。たぶん、ジュニアはいい人なんだろう。いろんな人が来ていろんなことを聞いて、この人は言っちゃう。そうするとかなりの確率で変な言葉が出てきますよね」と述べた。