『仮面ライダー555』仮面ライダーカイザがS.H.Figuarts(真骨彫製法)で登場
バンダイスピリッツは、『仮面ライダー555』より、「S.H.Figuarts(真骨彫製法)仮面ライダーカイザ」と「S.H.Figuarts サイドバッシャー」を9月13日に発表した。
2025年9月12日から11月3日まで、東京・秋葉原「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」で開催中の、バンダイスピリッツが手掛けるTAMASHII NATIONSの「アクションフィギュア」にフォーカスした新たなイベント「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO」にて参考出品として展示中だ。
「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO」は、9月12日〜11月3日の期間中、東京・秋葉原「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」(東京都千代田区神田花岡町1-1)で開催中だ。営業時間は10:00〜20:00、詳細は店舗のサイトを参照のこと。
