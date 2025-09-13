◇カーリング ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦 第３日（１３日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）

女子タイブレークが行われ、今年の日本選手権覇者のフォルティウスが１８年平昌五輪銅、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレを７―２で破り、２６年ミラノ・コルティナ五輪へ望みをつないだ。

３戦先勝の１次リーグは１１日の初日に２連敗したが、１２日の第２日に土壇場の強さを発揮して２連勝。３チームが２勝２敗で並び、ドローショットチャレンジでＳＣ軽井沢クラブが１位通過。フォルティウスはロコとの８エンド（Ｅ）制の短期決戦に臨んだ。

スキップ・吉村紗也香のショットがさえ、第１エンド（Ｅ）から３点を挙げるビッグエンドをつくって主導権を握った。７―１の第６Ｅでロコが１点にとどまり、相手の勝ちを認めて、ゲームを終えるコンシード。２１年の北京五輪予選で敗れた相手に雪辱し、フォルティウスの勝利が決まった。午後２時からＳＣ軽井沢クラブとの代表決定戦に臨む。１次リーグの勝敗を持ち越し、先に３勝を挙げれば、１２月の五輪最終予選（カナダ）への切符を手にする。

吉村は、安堵（あんど）の表情で試合を振り返った。「まずはここでしっかりと勝つことができて、決定戦に進めるということで、少しホッとしています。１０Ｅと違って２Ｅ少ないので、１Ｅ目からしっかりとショットを決めきるところに集中しながら、全員が１Ｅ目から高い集中力でいいショットをつなげてくれた。１Ｅ目からビッグエンドを迎えることができて、その後も自分たちの流れを崩さず、いいペースでつなげられた。高い集中力でショットの精度も上がって、自分たちらしい形がつくれている。ずっと戦ってきた相手だし、自分もロコ・ソラーレさんのおかげもあって成長させてもらっている。ロコ・ソラーレさんの分まで戦いたい」