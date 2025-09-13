◆世界陸上 第１日（１３日、国立競技場）

今大会オープニング種目の男子３５キロ競歩で、勝木隼人（自衛隊体育学校）が自身初の表彰台となる銅メダルを獲得した。自国開催の世界陸上、最初の実施種目で日本勢メダル１号となった。日本競歩勢のメダルは６大会連続、通算１０個目。

【勝木の主な一問一答】

―銅メダル獲得。

「優勝したかったんですけど、強かったですね、世界のトップ選手。僕が想像していた以上に強かったので。最低限、メダル取れたっというところ、ちょっとでも日本チームに追い風になったらと思います」

―積極的にトップを歩いた。

「思ったより集団が早くばらけてくれた。僕の中では最初から行く予定ではあったんですけど、序盤２０キロくらいまでに８人に絞りたいというところがあった。途中で川野（将虎）くんが『３人に絞られたよ』と言ってくれたので、気持ち的に楽になれた。やっぱり川野くんがいることで、ここにいたらメダルを取れるんじゃないかっていう希望もありましたし、僕だけの力じゃなくて、沿道の皆さん、本当に全部の周り、声がかれている人もほとんどだったので、すごく力になりました」

―東京開催の大会で銅メダルを獲得できた。

「１９年ドーハの世界陸上（１９年）、そして五輪（２１年東京）とすごく期待された中で、どちらも暑い気候だった。自分でも暑いのは得意と、外からも言われていましたし、その中で（メダルを）取れないと意味がないと思っていた。ここで取れて、僕なりのリベンジができたかなと思います」

―日本勢メダル１号。

「やっぱり日本チームに勢いをつけたい気持ちがあるのと、僕は男子最年長としてこのチームに入っているので、やるべきことはやらないと、という気持ちで歩いた。先頭を歩いて、最後メダル獲得という最高の形でレースを終えられたかなと思います」