◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山競馬場・芝２２００メートル＝３着までに菊花賞の優先出走権）

菊花賞トライアルの枠順が９月１３日、発表された。今年の皐月賞馬・ミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は５枠６番となった。戸崎圭太騎手との新コンビで臨む秋初戦。今後に弾みがつく走りを見せたいところだ。

青葉賞２着馬でジョアン・モレイラ騎手が騎乗するファイアンクランツ（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父ドゥラメンテ）は７枠９番。同じく堀厩舎の３連勝中の上がり馬・サクラファレル（牡３歳、父サートゥルナーリア）は３枠３番に入った。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手、の順。全て牡馬３歳で斤量５７キロ）。

（１）ジーティーアダマン 岩田 望来

（２）ピックデムッシュ クリストフ・ルメール

（３）サクラファレル 藤岡 佑介

（４）リギーロ 三浦 皇成

（５）ヤマニンブークリエ 横山 典弘

（６）ミュージアムマイル 戸崎 圭太

（７）ビーオンザカバー 横山 武史

（８）レッドバンデ 佐々木大輔

（９）ファイアンクランツ ジョアン・モレイラ

（１０）ブルータス 菅原 明良

（１１）エーオーキング 木幡 巧也

（１２）フィーリウス 丹内 祐次