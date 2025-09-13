ÂôÂ¼°ì¼ù¡ÖÀ¨¤¯¼«Á³¡×¿Íµ¤·Ý¿Í¤Î±éµ»ÎÏ¤òÀä»¿¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÁÇ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂôÂ¼°ì¼ù¡Ê58¡Ë¤¬12Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0¡¦53¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤·Ý¿Í¤Î±éµ»ÎÏ¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂôÂ¼¤Ï¡¢ÅöÈÖÁÈ¤ÎMC¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×ÍÅÄÅ¯Ê¿¤ÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¦¥Á¤ÎÌ¼¤Ï¡¢Èà»á¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¡ª¡ª¡×¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¡£
¡¡ÍÅÄ¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ÂôÂ¼¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ç¤â¾å¼ê¤¤¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤â³Î¤«¤Ë¤¤¤Æ¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Ç¤â¥¢¥ê¥Ú¥¤¡ÊÍÅÄ¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡Ä¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¼Çµï¤â¾å¼ê¤¤¡×¤È¾Î»¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÀ¨¤¯ÁÇ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£À¨¤¯¼«Á³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¼«¿®¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê±éµ»ÎÏ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£