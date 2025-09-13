¶¥Êâ¤Î¾¡ÌÚÈ»¿Í¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¡¡ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤¬³«Ëë
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ï13Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«Ëë¤·¡¢35¥¥í¶¥Êâ¤ÎÃË»Ò¤Ï¡¢¾¡ÌÚÈ»¿Í¡Ê¼«±ÒÂâ¡Ë¤¬2»þ´Ö29Ê¬16ÉÃ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜÀª¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀÂè1¹æ¡£¾¡ÌÚ¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç½é¤á¤ÆÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÀîÌî¾¸×¡Ê°°²½À®¡Ë¤Ï18°Ì¤Ç3Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£´ÝÈøÃÎ»Ê¡Ê°¦ÃÎÀ½¹Ý¡Ë¤Ï26°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¥Ð¥ó¡¦¥À¥ó¥Õ¥£¡¼¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤¬2»þ´Ö28Ê¬22ÉÃ¤Ç½éÍ¥¾¡¡£
¡¡½÷»Ò¤ÏÇßÌî¸ö»Ò¡ÊLOCOK¡Ë¤¬ÆüËÜÀª¤ÇºÇ¹â¤Î15°Ì¡£ÌðÍèÉñ¹á¡ÊÀéÍÕ¶½¶È¶ä¹Ô¡Ë¤Ï20°Ì¡¢7ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Þ¼À¥¿¿¼÷Èþ¡Ê·úÁõ¹©¶È¡Ë¤Ï21°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Ú¥ì¥¹¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤¬2Ï¢ÇÆ¡£
¡¡º®¹ç1600¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼Í½Áª1ÁÈ¤ÇÆüËÜ¤Ï3Ê¬12ÉÃ08¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Á´ÂÎ8°Ì¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¡£½÷»Ò±ßÈ×Åê¤²¤Î·´ºÚ¡¹²Â¡Ê¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹RC¡Ë¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤¿¡£