◇ラグビーアサヒスーパードライパシフィック・ネーションズカップ（PNC）準決勝 日本―トンガ（2025年9月14日 米コロラド州デンバー）

日本ラグビー協会は13日、PNC準決勝のトンガ戦に臨む日本代表の登録メンバー23人を発表し、LOワーナー・ディアンズ主将（ハリケーンズ）、SO李承信（神戸）らを先発に選んだ。世界ランキングは日本が13位、トンガが16位。

日本は1次リーグB組のカナダ戦、米国戦ともに快勝し、同組1位で突破。47―21で勝った6日の米国戦からはLOジャック・コーネルセン（埼玉）ら、先発変更は3人にとどまった。またフィジカルが強みのトンガに対抗するため、リザーブは通常の「FW5人、BK3人」ではなく、「FW6人、BK2人」の配置となった。

▽日本代表登録メンバー

＜1＞木村 星南（BL東京）

＜2＞江良 颯（東京ベイ）

＜3＞竹内 柊平（東京SG）

＜4＞ジャック・コーネルセン（埼玉）

◎＜5＞ワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）

＜6＞ベン・ガンター（埼玉）

＜7＞下川 甲嗣（東京SG）

＜8＞ファカタヴァ・アマト（BR東京）

＜9＞藤原 忍（東京ベイ）

＜10＞李 承信（神戸）

＜11＞長田 智希（埼玉）

＜12＞チャーリー・ローレンス（相模原）

＜13＞ディラン・ライリー（埼玉）

＜14＞石田 吉平（横浜）

＜15＞サム・グリーン（静岡）

＜16＞佐藤 健次（埼玉）

＜17＞小林 賢太（東京SG）

＜18＞為房 慶次朗（東京ベイ）

＜19＞ワイサケ・ララトゥブア（神戸）

＜20＞ティエナン・コストリー（神戸）

＜21＞マキシ・ファウルア（東京ベイ）

＜22＞福田 健太（東京SG）

＜23＞広瀬 雄也（東京ベイ）

※◎は主将