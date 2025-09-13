【ラグビー日本代表】PNC準決勝トンガ戦先発にLOディアンズ主将、SO李承信ら
◇ラグビーアサヒスーパードライパシフィック・ネーションズカップ（PNC）準決勝 日本―トンガ（2025年9月14日 米コロラド州デンバー）
日本ラグビー協会は13日、PNC準決勝のトンガ戦に臨む日本代表の登録メンバー23人を発表し、LOワーナー・ディアンズ主将（ハリケーンズ）、SO李承信（神戸）らを先発に選んだ。世界ランキングは日本が13位、トンガが16位。
日本は1次リーグB組のカナダ戦、米国戦ともに快勝し、同組1位で突破。47―21で勝った6日の米国戦からはLOジャック・コーネルセン（埼玉）ら、先発変更は3人にとどまった。またフィジカルが強みのトンガに対抗するため、リザーブは通常の「FW5人、BK3人」ではなく、「FW6人、BK2人」の配置となった。
▽日本代表登録メンバー
＜1＞木村 星南（BL東京）
＜2＞江良 颯（東京ベイ）
＜3＞竹内 柊平（東京SG）
＜4＞ジャック・コーネルセン（埼玉）
◎＜5＞ワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）
＜6＞ベン・ガンター（埼玉）
＜7＞下川 甲嗣（東京SG）
＜8＞ファカタヴァ・アマト（BR東京）
＜9＞藤原 忍（東京ベイ）
＜10＞李 承信（神戸）
＜11＞長田 智希（埼玉）
＜12＞チャーリー・ローレンス（相模原）
＜13＞ディラン・ライリー（埼玉）
＜14＞石田 吉平（横浜）
＜15＞サム・グリーン（静岡）
＜16＞佐藤 健次（埼玉）
＜17＞小林 賢太（東京SG）
＜18＞為房 慶次朗（東京ベイ）
＜19＞ワイサケ・ララトゥブア（神戸）
＜20＞ティエナン・コストリー（神戸）
＜21＞マキシ・ファウルア（東京ベイ）
＜22＞福田 健太（東京SG）
＜23＞広瀬 雄也（東京ベイ）
※◎は主将