¡ÈÎø¿Í¤È¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ÉÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¡ÖÈà¤Ô¤Î¤Þ¤Ç¡Ä¡×3¿ÍÊ¬¤Î¤ªÊÛÅö¤òÈäÏª
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬¸òºÝÁê¼ê¤È2¿Í¤ÎÌ¼¤Ëºî¤Ã¤¿¡¢3¿ÍÊ¬¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡¢Îø¿Í¤È¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ
¡¡13ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦è½¡¹ºÚ¤µ¤ó¤È9ºÐ¤Î¼¡½÷¡¦çý³ðºÚ¤µ¤ó¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÌÚ²¼¤µ¤ó¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢è½¡¹ºÚ¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤äÌ¼¤¿¤Á¤È¤Î¿Æ»Ò¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯6·î¤Ë°úÂà¤·¤¿¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¸òºÝÁê¼ê¡¦»°¹¬½¨Ì¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤ò¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢YouTube¤Ë¤Ï°ì½ï¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸òºÝÁê¼ê¤È2¿Í¤ÎÌ¼¤Ëºî¤Ã¤¿3¿ÍÊ¬¤Î¤ªÊÛÅö
¡¡2025Ç¯9·î12Æü¤ÏInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¤Í¤ß¤£¤· Èà¤Ô¤Î¤Þ¤ÇÌ¼¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸È¢¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤¿¤Þ¤´¾Æ¤¤ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬Æþ¤Ã¤¿3¿ÍÊ¬¤Î¤ªÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë