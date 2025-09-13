「朝鮮弁護士」ヒロインが“巫女”に ユン・ソクジェ＆キム・ジヨン『鬼宮』日本初放送・制作発表の模様も＜あらすじ・キャスト＞
韓国俳優ユク・ソンジェとキム・ジヨンが共演した2025年最新作『鬼宮（ききゅう）』が、KNTV／KNTV801で日本TV初放送される。きょう13日スタート、毎週土曜午後8時〜10時30分（2話連続）。18日には「制作発表SP」（後10：15〜10：45）も届ける。
【動画】キム・ジヨンの巫女姿たっぷり…『鬼宮』予告編
BTOBのメンバーで『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』『ゴールデンスプーン』などのユク・ソンジェ、宇宙少女のメンバーで『二十五、二十一』『朝鮮弁護士カン・ハンス 誓いの法典』などのキム・ジヨンが共演。さらに『哲仁王后〜俺がクイーン!?〜 』『花郎＜ファラン＞』などのユン・ソンシク監督による話題作。
王家に恨みを抱いた鬼の呪いに立ち向かう、不思議な力を持つヨリと悪神カンチョリのファンタジーロマンス時代劇。
ユン・ソクジェは時代劇初挑戦で1人2役となり、王の信頼を得ている検書官（コムソグァン）ユン・ガプと、彼の中にいる大蛇カンチョリという異なるキャラクターを好演。キム・ジヨンは巫女ヨリを演じている。
■あらすじ
強い霊力を持つヨリ（キム・ジヨン）は幼い頃より悪神カンチョリ（キム・ヨングァン）に付きまとわれていた。ある日、故郷を離れて久しい初恋の人ユン･ガプ（ユク・ソンジェ／BTOB）となってヨリの前に現れる。ヨリはガプと漢陽へ旅立つが、山中でガプが何者かに殺されてカンチョリがその体に乗り移ってしまう。恋しい人の体からカンチョリを追い出すためにガプの魂を捜すヨリは、王宮に悪鬼が潜むことを知る。ヨリは悪鬼と戦う中、憎んでいたはずのカンチョリ（ユク・ソンジェ／BTOB）にだんだん心惹かれていく。全16話。日本語字幕。
脚本：ユン・スジョン（『王の顔』）
演出：ユン・ソンシク（『哲仁王后〜俺がクイーン!?〜』『花郎』）、キム・ジヨン
出演：ユク・ソンジェ、キム・ジヨン、キム･ジフン、キム・サンホ、アン・ネサン、キム・イングォンほか
