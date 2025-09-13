¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤¬¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°·î´ÖMVP¼õ¾Þ! »Ë¾å½é¤Î²÷µó¤Ë²¦¼ê
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï12Æü¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤¬8·îÅÙ¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Ïº£²Æ¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤«¤é¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£8·î¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Á´3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡4¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÆâÌõ¤ÏÄ¾¶á2»î¹ç¤Ç2¥¢¥·¥¹¥È¤º¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÊ£¿ô¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡£¤Þ¤¿¡¢13Æü¤Î¸ÅÁã¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤È¤ÎÂè4Àá¤Ç¤â2¥´¡¼¥ë°Ê¾å¤ò±é½Ð¤¹¤ì¤Ð¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ï°ìÈÌÅêÉ¼¤È¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç²È¤Î¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ç·èÄê¡£¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Ï8¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¥È¥Ã¥×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
