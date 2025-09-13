◇欧州男子ゴルフツアー BMW PGA選手権 第2日（2025年9月12日 英国 ウェントワースC＝7267ヤード、パー72）

第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われたが、日没サスペンデッドとなった。20位から出た初出場の松山英樹（33＝LEXUS）は2イーグル、5バーディー、1ボギーの64をマークし、通算12アンダーに伸ばし暫定首位に浮上した。

ホールアウトした松山は「凄くいいプレーができたと思う。初めてのウェントワースでここまでいいプレーができると思っていなかったので、嬉しい」と表情を崩した。

パー3の2番でバーディーを先行させると、5番パー5では残り227ヤードから右4メートルに2オン。パットを沈めてイーグル。4つ伸ばして折り返すと後半も勢いを失わず、11番、12番で連続バーディー。14番パー3では2メートルにつけて伸ばし、パー5の17番では第2打をグリーン手前に運び、ウエッジで放り込んでチップインイーグルをマークした。

好スコアの要因を問われると「昨日もそうだけど、特段何かがいい訳ではなく、全体がいい流れでできているのがこのスコアにつながっている」と淡々と答えた。

米ツアーでは開幕戦を制したが、その後は1度もトップ10入りできないままシーズンを終えた。29位だった最終戦ツアー選手権後、オフを挟んで臨んだ欧州ツアーで優勝のチャンスをつかんだ。

「タフなコースだし、天気次第でどうなるか分からない。いいプレーができるようにベストを尽くすだけ」。残り36ホールに向けて気合を込めた。