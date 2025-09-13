タレントの堀ちえみ（58）が、ミニスカートのお出かけコーデを披露した。

【映像】堀ちえみの水着ショット

5月8日に更新したブログで、豪華客船「MSCベリッシマ」に乗船したことを明かし、水着姿でジェットバスを満喫している様子を公開していた堀。「可愛い水着ですね。足、細いですね」「スタイル抜群」などの多くの反響が寄せられ、話題になった。

全国ツアーの広島公演が開催される9月12日のブログでは、「本日の出かけるスタイルです！長距離移動なのでラフなスタイルで。クリアのトップス。パーカです。そしてセットアップにもなる、ミニスカート。では！行って来ます」と、そのスタイルが際立つお出かけコーデを公開した。

続く投稿では、「広島駅に到着。駅構内のお手洗いに行きましたら…ファンの方にお会いして、お声をかけていただきました!!!きょうはライブに参加してくださるため広島まで来られたとのことです。皆さん、私のために遠方からも、ありがとうございます!!!だんだんと緊張してきた」と、ライブ前の心境を明かしている。

堀ちえみのミニスカお出かけコーデ

ファンからは、「若い。まねっこ出来ない」「よくお似合いで！」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）