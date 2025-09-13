¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Î¸µÊÛ¸î»Î¡¡Ä¨Ìò6Ç¯¤ÎÈ½·è³ÎÄê
B·¿´Î±êÁÊ¾Ù¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤Î¸ýºÂ¤«¤éÌó9300Ëü±ß¤òÃåÉþ¤·¤¿¤È¤·¤Æºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µÊÛ¸î»Î¤ÎÃË¤Ë¡¢·§ËÜÃÏÊýºÛÈ½½ê¤¬¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿Ä¨Ìò6Ç¯¤ÎÈ½·è¤¬12Æü¡¢³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸µÊÛ¸î»Î¤ÎÆâÀî´²¡Ê¤¦¤Á¤«¤ï¡¿¤Ò¤í¤·¡ËÈï¹ð¡Ê63¡Ë¤Ï2018Ç¯¤«¤é¤ª¤È¤È¤·¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢ÊÛ¸îÃÄÄ¹¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÁ´¹ñB·¿´Î±êÁÊ¾Ù·§ËÜÊÛ¸îÃÄ¡×¤Î¸ýºÂ¤«¤éÌó9300Ëü±ß¤òÃåÉþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8·î28Æü¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢·§ËÜÃÏºÛ¤ÎÃæÅÄ´´¿Í¡Ê¤Ê¤«¤¿¡¦¤Þ¤µ¤È¡ËºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢¡ÖÈÈ¹Ô¤Ï¾ï½¬Åª¤«¤Ä°¼Á¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÊÛ½þ¤Î¸«¹þ¤ß¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆâÀî¡Ê¤¦¤Á¤«¤ï¡ËÈï¹ð¤ËÄ¨Ìò6Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸¡»¡¤ÈÊÛ¸îÂ¦¤Ï¤È¤â¤Ë´ü¸Â¤Î11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹µÁÊ¤»¤º¡¢12ÆüÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£