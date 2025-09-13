「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１３日、みどりスポーツパーク）

女子タイブレークが行われ、２５年日本選手権覇者のフォルティウスは１８年平昌五輪銅メダル、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレを７−２で下し、決勝進出が決定。悲願の五輪出場に望みをつないだ。決勝はＳＣ軽井沢クと最大３試合を行う。１次リーグの対戦成績が１勝１敗のため、先に２勝した方が代表に決まる。

初日２連敗で崖っぷちに追い込まれながらも２連勝でタイブレークに持ち込んだフォルティウス。４年前の代表決定戦で逆転負けを喫したロコとの運命の一戦に臨んだ。

８エンド制の短期決戦の中で、序盤から攻め抜いた。有利な後攻の第１エンド、ロコ藤沢のラストショットが想定以上に強くなってしまい、好機を迎えると、スキップ吉村に冷静に最終投を決めて３点を奪った。第４エンドも好ショットを繫いでいき、２点を奪取。前半を５−１で折り返し、そのまま押し切った。

スキップの吉村紗也香にとっては５度目の五輪挑戦で、４度目の代表決定戦。宿敵を下し、夢をつなぎとめた。

試合後、最大のライバルを乗り越えた吉村は「ずっと戦ってきた相手。自分もロコ・ソラーレさんのおかげもあって、成長させてもらっている。ロコ・ソラーレさんの分も頑張っていきたい」と、誓った。