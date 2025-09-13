【ユニクロのミニT】がユニ女に好評！「やっぱお気に入り」「よく着る」だって！

体にフィットするコンパクトシルエットが特徴。ボリュームのあるボトムスを合わせるだけで、旬のバランスを作れる【ユニクロ】の「ミニT」。テイスト問わず合わせやすく、ジャケットなどのインナーとしても着回しOK。今回は、ユニ女も愛用中のミニTの魅力と、おしゃれ見えする着こなし術をご紹介します。

今から秋まで使える！ 着回し抜群の最旬ミニT

【ユニクロ】「ミニT」\1,500（税込）

Y2Kブームが続く中、「ベーシックな90年代の半袖Tシャツ」（公式オンラインストアより）と紹介されているこちらの商品は、一点投入するだけでトレンド感のある着こなしに。ナチュラルなコットン混素材となめらかな表面感で、カジュアルにもきれいめにも合わせやすそう。フィット感がありスッキリと着こなせそうなので、ジャケットやカーディガンのインナーとしても活躍が見込めます。今から秋まで長く愛用できそうです。

デートにも◎ 定番のカジュアルコーデを今っぽく更新

「ミニTとUNIQLOボトムスが優秀なの多くて大活躍でした」と、@223.ceさんも絶賛。フレアジーンズを合わせれば、最旬カジュアルコーデが完成。メリハリシルエットでスタイルアップも期待できます。淡ピンク × オフホワイトの大人可愛い配色は、デートコーデにもおすすめです。

ミニ丈ボトムスを合わせて最旬スタイル

「やっぱりお気に入り」とコメントしている@marina_t0119さんは、ミニ丈ボトムスを合わせてトレンド感のあるスタイルに。ネイビー × グレーの落ち着いた配色に、足元はブーツでピリッとスパイスをきかせれば、子供っぽさが払拭され大人に似合う着こなしに。

洗練された大人のオールブラックコーデ

「よく着てるやつ」と@goppiiiyさんも愛用中。Tシャツ × スウェットパンツのラフなスタイルも、シックなオールブラックコーデでまとめれば、洗練された大人の着こなしに。華奢なストラップがヌーディな抜け感を与えるサンダルを合わせて、女っぽさもプラスして。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@223.ce様、@marina_t0119様、@goppiiiy様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i