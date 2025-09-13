カーリング藤澤五月、大粒の涙に「もらい泣き」「耐えきれない」 五輪消滅も広がる労いの声【日本代表決定戦】
カーリング日本代表決定戦、2大会連続メダルのロコはミラノ出場ならず
カーリングの日本代表決定戦第3日が13日、北海道の稚内市みどりスポーツパークで行われた。女子で五輪2大会連続メダルのロコ・ソラーレは、タイブレークでフォルティウスに2-7で敗れ、26年ミラノ・コルティナ五輪出場が消滅した。ネット上には大粒の涙を見せたメンバーに「もらい泣きしてる」「ウルウルの朝」と労いの声が並んだ。
18年平昌五輪銅メダル、22年北京五輪銀メダルと近年の日本カーリング界を牽引してきたロコ・ソラーレ。悲願の金メダルを狙うミラノへの道は断たれた。
8エンド制で行われた試合は第5エンドを終えて1-7と、ロコ・ソラーレが大量リードを許した。第6エンドも1点どまりでコンシード。整列して観客に一礼したが、スキップ藤澤五月はサードの吉田知那美とハグし、涙が止まらなかった。この光景にX上には労いの声が並んだ。
「藤澤選手の涙を見てウルウルの朝」
「涙を見てオレも耐えきれなかった」
「藤澤さんの涙にもらい泣き……」
「ロコ・ソラーレお疲れ様でした」
「涙に心打たれるけど勝負事だからね」
「藤澤五月選手と吉田知那美選手の涙にもらい泣きしてる」
代表決定戦はロコ・ソラーレ、フォルティウス、SC軽井沢クラブの三つ巴で行われた。初日連勝と絶好のスタートを切ったロコ・ソラーレは12日に急失速。SC軽井沢クラブ戦で藤澤がラストショットをミスしてこの試合を落とすと、続くフォルティウス戦も敗れ、タイブレークに回っていた。
（THE ANSWER編集部）