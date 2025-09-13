◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（１２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、敵地・ジャイアンツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。４試合ぶりの４９号が出れば、史上６人目となる２年連続５０本塁打に王手がかかる。

試合前練習では投手練習の一環でグラウンドに登場し、キャッチボールで調整した。その後は一塁に移動し、ウッドワード一塁コーチの指導を受けながらＴ・ヘルナンデス、パヘスらと走塁練習で汗を流した。最近はチーム全体で走塁練習を行うことが日課となっている。

ロバーツ監督は試合前取材で、大谷の次回登板が１５日（同１６日）か１６日（同１７日）になると明かした。大谷は３日（同４日）のパイレーツ戦を体調不良で登板回避。５日（同６日）にグラスノーの登板回避で今度は逆に緊急登板していた。本来の登板間隔ならこの日からのジャイアンツ戦先発となっていたが、指揮官は「体調不良があったし、登板を前倒しにもした。最後の登板後は十分な休養を与えたいと考えていた」と１５日からの本拠地・フィリーズ戦に回す考えを示していた。フィリーズ戦では本塁打王を争うシュワバーと直接対決することになる。