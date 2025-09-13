横浜FC内定の新潟医療福祉大・細井響「掴んだ基準を大事にして、落とさないように」

9月3日に開幕した大学サッカーの夏の全国大会である第49回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント。

全国各地域の激戦を勝ち抜いてきた32大学が、1回戦から3回戦までシードなしの中1日の一発勝負という過酷なスケジュールのなかで、東北の地を熱くする激しい戦いを演じた。ここでは王者にたどり着けなかった破れし者たちのコラムを展開していく。

第6回は初戦で流通経済大学、2回戦で筑波大学と関東の強豪を撃破するも、準々決勝で関西大学の前に延長戦の末に2-3で涙を呑んだ新潟医療福祉大学のボランチ・細井響について。来季からの横浜FC内定が決まっている182センチのレフティーDFが持つ「基準」とは。

大学に入ってからボランチとセンターバックの両方をこなしてきた細井は、圧倒的な空中戦の強さとフィジカルの強さを生かした守備、左足の正確なロングフィードを武器にしてきた。総理大臣杯では「4-1-4-1」のアンカーとして広範囲に渡って強度の高い守備を見せた。

安定感抜群のプレーを見せたことで、流通経済大戦は延長戦を含めた110分間クリーンシートに抑え、PK戦の末に勝利。筑波大戦も前半は相手を封じ込み、2点を先行した終盤には相手の猛攻に耐えて、2-1の勝利を手繰り寄せた。

関西大戦で敗戦のときを迎えたが、0-1で迎えた後半23分にはクリアボールに反応し、左足を一閃。これがDFに当たってコースが変わってゴールに突き刺さった。後半34分に勝ち越されるが、後半ラストプレーで右CKからFW漆舘拳大が執念の同点ヘッドを叩き込み、勝負は延長戦へ。

そして延長前半2分に決勝弾を浴びてしまうが、細井は中1日の連戦で合計310分間、高強度を維持してプレーをやり切った。屈強さを示した大会となったが、昨年度の総理大臣杯、インカレで2度の準優勝を味わい、今大会は悲願の初優勝を狙っていた中での準々決勝敗退は悔しさしか残らない結果となった。細井自身にとっても、納得のいかない大会に終わったという。

「ボランチの難しさを感じました。センターバックと違って360度の視野で相手が来るので、そこへの戸惑いを感じました。あと、イタリアでの経験を生かしたかったのですが、まだ生かしきれないところがあったので、そこも反省しています」

8月に行われた全日本大学選抜のイタリア遠征。細井はセンターバックとしてメンバーに選ばれると、ACミランU-23戦以外の4試合すべてに出場。そこで受けた衝撃は大きかった。なかでもベローナとの一戦、スタメン出場をした細井は試合終盤まで安定したプレーを見せていたが、0-0で迎えた後半42分に一瞬の隙を突かれ、決勝弾を決められてしまった。そのシーンをこう回顧した。

「こっちが攻めているなかで、相手のFWが1枚、最前線に残っていたので意識はしていました。でも、ロングボールが来て、もう1枚のセンターバックが裏を取られたので、僕がカバーに行ったんです。最初は一発でインターセプトをしようとしたのですが、距離的に厳しかったので、一歩引いて間合いを作る方を選んだんです。そうしたら完全に1対1の形になって、一気に剥がされてシュートを打たれてしまった。事前のポジショニング、間合いを空けたときの対処法など、多くの課題を突きつけられた瞬間でした」

このゲームが遠征での唯一の敗戦となった。細井は最後のフィオレンティーナ戦でもスタメンフル出場をし、2-1の大金星に大きく貢献したが、「あのときは遠征最後の試合だったのでアドレナリンが出てやりきれた」と口にしたように、やはりベローナ戦の失点に悔いが残った。

「FWに渡る前の相手に蹴り出されたときに、もっと僕が内側に絞っていたら、インターセプトを迷わず狙うことができました。1対1になったときも、もっと内側をしっかりと切って、外に流すプレーができていれば。すべては準備不足で、対応力不足。奪い切る力と相手にやりたいことをやらせない力がもっと必要だと感じました」

大きな財産を掴んで日本に戻ってきたが、練習や試合であの基準を持ちながらやっているが、突きつけられた課題の解消はそんな容易いものではなかった。

「やっぱり経験値を掴むことが成長するに当たって一番大事なことだと痛感しましたし、時間がかかるからこそやりがいがあると思っています。横浜FCでもルヴァンカップに3試合出させてもらって大きな経験とJリーグの基準を掴めたので、このイタリア遠征、総理大臣杯の経験も自分のなかできちんと消化して、残りの大学生活でこだわりを持ってやっていきたいと思います。掴んだ基準を大事にして、落とさないようにやっていきたいと思います」

細井は今季、内定している横浜FCでルヴァンカップの3試合に出場していたなか、9月12日に行われたJ1リーグ第29節のFC町田ゼルビア戦でスタメンに抜擢。すると後半、敵陣左サイドからロングスローを細井が入れると、これをDF伊藤槙人が合わせてネット揺らした。いきなりのスタメン起用にアシストで応えた。希少価値の高い左利きの大型センターバック。自分の手で積み重ねていった基準を胸に、己を高みに引き上げていく。（安藤隆人 / Takahito Ando）