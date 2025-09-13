2025−26欧州サッカー注目クラブフォーメーション ビッグクラブ編

2025−26シーズンの欧州サッカー各リーグは移籍期間も終了し、いよいよ本格スタートとなる。ここでは国内リーグと共にチャンピオンズリーグ制覇も狙うビッグクラブのメンバーと主要フォーメーションを紹介する。

パリ・サンジェルマン

【４−３−３】

FW：ブラッドリー・バルコラ（フビチャ・クバラツヘリア）、ウスマン・デンベレ（ゴンサロ・ラモス）、デジレ・ドゥエ（イブラヒム・ムバイエ）

MF：ファビアン・ルイス、ジョアン・ネベス（イ・ガンイン）、ヴィティーニャ（ウォーレン・ザイール＝エメリ）

DF：ヌーノ・メンデス（リュカ・エルナンデス）、ウィリアン・パチョ（ルーカス・ベラウド）、マルキーニョス（イリア・ザバルニー）、アクラフ・ハキミ

GK：リュカ・シュバリエ（マドベイ・サフォノフ）

フランス初の３冠を遂げた後、クラブＷ杯でも準優勝と、ほぼ完璧な昨シーズンを送ったチームに大きな変化はない。迎えた即戦力はセンターバック（CB）のイリア・ザバルニーとGKリュカ・シュバリエくらいで、逆にクラブ史上最高のシーズンを最後尾から支えた世界屈指のGKジャンルイジ・ドンナルンマを「技術的な問題」（ルイス・エンリケ監督）により、マンチェスター・シティに放出した。

レギュラーメンバーもほぼ不動だ。欧州を制した11人からの変更はGKくらい。プレミアリーグで評価を高めたザバルニーも、マルキーニョスとウィリアン・パチョのCBコンビに割って入れるかはまだわからない。

下部組織出身でクラブ史上最年少公式戦出場記録を持つ、現在19歳のウォーレン・ザイール＝エメリは昨季、２月に負傷してから中盤における序列を下げたが、ライトバックもこなせる汎用性の高さと、この年齢にしてキャプテンを任されるリーダーシップを兼ね備え、出場機会はありそうだ。

クラブはアイデンティティーを確立するために、有望なフランス人の若手を重視しており、リーグアン開幕戦では17歳のイブラヒム・ムバイエが前線で先発している。

バルセロナ

【４−２−３−１】

FW：フェラン・トーレス（ロベルト・レバンドフスキ）、ラフィーニャ（マーカス・ラッシュフォード）、ラミン・ヤマル

MF：ダニ・オルモ（フェルミン・ロペス）、ペドリ（マルク・カサド）、フレンキー・デ・ヨング（ガビ）

DF：アレックス・バルデ（ジョフレ・トレンツ）、パウ・クバルシ（アンドレアス・クリステンセン）、ロナルド・アラウホ（ジェラール・マルティン）、エリック・ガルシア（ジュール・クンデ）

GK：ジョアン・ガルシア（ヴォイチェフ・シュチェスニー）

就任１年目にラ・リーガとコパ・デル・レイの２冠を果たしたハンジ・フリック監督は、熟成路線で自身２度目の欧州制覇を目指す。

財政面に問題を抱えていることもあり、それなりの移籍金を支払って獲得したのは、GKジョアン・ガルシアのみ（推定移籍金2500万ユーロ／約43億円）。昨シーズンに飛躍的に成長し、ラ・リーガのベスト11にも選出された24歳の新守護神は、衰えの隠せないヴォイチェフ・シュチェスニーより数段、クオリティーに優れる。

また即戦力としては、マンチェスター・ユナイテッドの下部組織からファーストチームに上がりながら、近年はチームの不調に足並みを揃えるように不振が続いていたマーカス・ラッシュフォードをローンで獲得している。

いずれにせよ、今季もチームの不沈の鍵を握るのは、ウイングのラミン・ヤマルとCBパウ・クバルシの18歳の生え抜きコンビの出来や、ロベルト・レバンドフスキやペドリのコンディションとなるか。

レアル・マドリード

【４−２−３−１】

FW：キリアン・エムバペ（ゴンサロ・ガルシア）、ヴィニシウス・ジュニオール（ロドリゴ）、フランコ・マスタントゥオーノ（ブラヒム・ディアス）

MF：アルダ・ギュレル（ジュード・ベリンガム）、オーレリアン・チュアメニ（エドゥアルド・カマビンガ）、フェデリコ・バルベルデ（ダニ・セバージョス）

DF：アルバロ・カレーラス（フラン・ガルシア）、ディーン・ハイセン（アントニオ・リュディガー）、エデル・ミリトン（ラウール・アセンシオ）、トレント・アレクサンダー＝アーノルド（ダニエル・カルバハル）

GK：ティボー・クルトワ（アンドリー・ルニン）

６シーズンぶりにメジャータイトルと無縁に終わったチームは改革に乗り出し、一昨季にレバークーゼンでブンデスリーガを無敗で制したOB、シャビ・アロンソを新監督に招聘した。

高齢化が懸念されていた最終ラインに、20歳のスペイン代表CBディーン・ハイセンと22歳の左サイドバック（SB）アルバロ・カレーラスという評価の高い若きタレントを迎え、世代交代を進めている。リバプール一筋だったライトバックのトレント・アレクサンダー＝アーノルドも加えているが、今のところ、こちらは主将のダニエル・カルバハルと併用されている。

ウイングにはアルゼンチンの名門リーベルプレートが送り出す近年の最高傑作と名高い、18歳の超新星フランコ・マスタントゥオーノを獲得。才能に溢れるレフティーは、ロドリゴやブラヒム・ディアスとの熾烈なポジション争いを制して、リーガ第２節から２試合連続で先発を飾っている。昨夏にトニ・クロース、今夏にルカ・モドリッチが抜けた中盤は、構成力の低下が懸念されており、開幕前に手術を受けて離脱中のジュード・ベリンガムが復帰するまで、新指揮官がどう対応するか見ものだ。

アーセナル

【４−３−３】

FW：カブリエウ・マルティネッリ（エベレチ・エゼ）（レアンドロ・トロサール）、ビクトル・ギェケレシュ（カイ・ハヴァーツ）、ブカヨ・サカ（ノニ・マドゥエケ）（マックス・ダウマン）

MF：デクラン・ライス（ミケル・メリーノ）、マルティン・ウーデゴール（イーサン・ヌワネリ）、マルティン・スビメンディ（クリスティアン・ノアゴール）

DF：リッカルド・カラフィオーリ（マイルズ・ルイス＝スケリー）、ガブリエウ・マガリャンイス（ピエロ・インカピエ）、ウィリアン・サリバ（クリスティアン・モスケラ）、ユリエン・ティンバー（ベン・ホワイト）

GK：ダビド・ラヤ（ケパ・アリサバラガ）

プレミアリーグで３シーズン連続の２位に終わり、最後の壁を乗り越えるために一線級のタレントを次々に獲得した。なにより不在を嘆かれていた正統派ストライカーに、超人気銘柄ビクトル・ギェケレシュを迎えられたのは大きい。その両翼にも、エベレチ・エゼとノニ・マドゥエケというプレミアリーグ経験者を加え、前線の選手層が大幅に増している。

中盤にも多くの競合との争奪戦を制してマルティン・スビメンディ、ベテランのクリスティアン・ノアゴールを加え、クオリティーはさらに高まるはずだ。最終ラインにも、ピエロ・インカピエとクリスティアン・モスケラを迎え入れてバックアップ体制を整えた。

昨シーズンからミケル・アルテタ監督がリーグ優勝にもっとも必要と感じているのは堅守のようで、今季も開幕から２試合連続でクリーンシートを達成。第３節リバプール戦も、阻止不可能な直接FKで失点を許しただけだ。

マイルズ・ルイス＝スケリーとイーサン・ヌワネリの10代の生え抜きコンビに続き、15歳のアカデミー出身者の超新星マックス・ダウマンも早々に台頭し、大きな注目を集めている。第２節リーズ戦ではボックス内でファウルを受けてPKを得るなど、すでにこの舞台で決定機にも関与している。

マンチェスター・シティ

【４−３−３】

FW：オマル・マルムシュ（ジェレミー・ドク）、アーリング・ハーランド（ラヤン・シェルキ）、オスカー・ボブ（サビーニョ）

MF：ベルナルド・シウバ（マテオ・コバチッチ）、タイアニ・ラインデルス（フィル・フォーデン）、ロドリ（ニコ・ゴンサレス）

DF：ラヤン・アイト＝ヌーリ（ナタン・アケ）、ルベン・ディアス（ヨシュコ・グバルディオル）、ジョン・ストーンズ（アブドゥコディル・フサノフ）、リコ・ルイス（マテウス・ヌネス）

GK：ジェームス・トラフォード（ジャンルイジ・ドンナルンマ）

昨季はジョゼップ・グアルディオラ監督がキャリア最大のスランプに陥り、シティに就任した2016−17シーズン以来の無冠に終わった。それでも自身の契約を昨季中に更改した指揮官は、フレッシュなスタートを切るべく、血の入れ替えを敢行している。

８シーズンにわたってゴールマウスに君臨したエデルソンを放出し、昨季のパリ・サンジェルマンの３冠に貢献したジャンルイジ・ドンナルンマを招いた。同じく８シーズン在籍していたSBカイル・ウォーカー（昨季後半戦はミランにローン）も手放し、サイドは異なるものの、ラヤン・アイト＝ヌーリを加えている。

中盤では、こちらも重鎮ケビン・デ・ブライネと10年間にわたる協働に終止符を打ち、オランダ代表タイアニ・ラインデルスでその穴を埋めようとしている。

ただし昨シーズンの夏と冬に迎えた新戦力に当たりと呼べる選手はおらず、今夏のニューカマーも小粒な印象は拭えない。そして開幕したプレミアリーグでは、第３節を終えて１勝２敗の13位。どこにも手に負えないほどの強さを誇ったかつてのシティは、今季に戻ってくるだろうか。

＞＞後編「リバプール、ブライトン、レアル・ソシエダ...日本人所属注目クラブの陣容」