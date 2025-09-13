¤Ò¤ó¤ä¤êÁÖ¤ä¤«¡ª¡¡½Ü¤Î¡Ö¥Ê¥·¡×»È¤Ã¤¿¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤Î¡È´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¡É¡ÚJAÁ´ÇÀ¤¬¾Ò²ð¡Û
¡¡¥Ê¥·¤Î¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤Îºî¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JAÁ´ÇÀ¡ÊÁ´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤Î¹ÊóÉô¤¬¡¢X¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡JAÁ´ÇÀ¤Ï¡Ö¤ª¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¥Ê¥·¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¡£ºî¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ê¥·1¸Ä¤ò¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡¢ÊÝÂ¸ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÂç¤µ¤¸3¡¢º½ÅüÂç¤µ¤¸2¡¢¥ì¥â¥ó½ÁÂç¤µ¤¸1¤ò²Ã¤¨¡¢ÂÞ¤Î¸ý¤òÊÄ¤¸¤Æ¤è¤¯¤â¤ß¤Þ¤¹¡£ÎäÅà¸Ë¤Ç2»þ´ÖÅà¤é¤»¡¢¤½¤Î¸å¤â¤¦°ìÅÙ¤â¤ßº®¤¼¡¢¤µ¤é¤ËÄÉ²Ã¤Ç2»þ´ÖÅà¤é¤»¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢JAÁ´ÇÀ¤Ï¡Ö¤Ò¤ó¤ä¤êÁÖ¤ä¤«¡¢¥Ê¥·¤ÎÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡×¤È´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£