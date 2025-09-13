「玉入れ」や「綱引き」で子どもから大人まで楽しめる！MOMOテラス「MOMO全館まるごと運動会2025」

『MOMOテラス(モモテラス)』では、2025年9月27日(土)・28日(日)の2日間、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる体験型イベント「MOMO全館まるごと運動会2025」を開催。

MOMOテラス「MOMO全館まるごと運動会2025」

所在地 ：〒612-8002 京都市伏見区桃山町山ノ下32

アクセス：JR奈良線 六地蔵駅より徒歩 約8分

京阪 宇治線 六地蔵駅より徒歩 約8分

営業時間：レストラン 11:00〜ラストオーダー21:00(22:00営業終了)

フレンドマート／マツモトキヨシ 10:00〜21:00

※諸般の事情により、記載の営業時間・駐車場利用時間・営業内容につきましては急遽変更させていただく可能性があります。

『MOMOテラス(モモテラス)』では、2025年9月27日(土)・28日(日)の2日間、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる体験型イベント「MOMO全館まるごと運動会2025」を開催します。

9月になっても続く猛暑の中(※1)、涼しい館内で開催する本イベントは2025年で3回目。

地域の子どもたちやご家族がスポーツを通じて健康増進や交流を深めることを目的に開催！。

2025年は、競技参加者全員にMOMOテラス1Fレストラン&カフェ・2Fフードコートで1会計1,500円(税込)以上で利用いただける「運動会お疲れさまグルメチケット500円分」をプレゼントします！

(※1) 熱中症警戒アラート発表 京都府 2025/8/15現在 24回

参照元：熱中症警戒アラート 環境省 熱中症予防サイト

■“準備体操”＆スポーツチャレンジに「玉入れ」が初登場！

開会式のあとは、みんなで楽しく準備体操！！

メインイベント「も、もっと！挑戦！スポーツチャレンジ」では、初となる「玉入れ」が登場！毎年大好評の「シャトルラン」、地元スポーツチームによる体験コーナーなど、昨年よりもパワーアップしたプログラムで実施します。

MOMOテラスのスタッフも参加する「つな引き」は、まさに“会場全体”が一つになり、全員で盛り上がれるイベントです！

■好評のブラインドサッカー(R)、地元のスポーツスクールを実際に体験

また、様々なスポーツに親しめる体験も充実。

昨年好評だったブラインドサッカー(R)のほか、地元スポーツスクールの体験コーナーでは、バスケットボールシュート、ストラックアウト、キックターゲットの体験や入団相談コーナーがあり、お気軽に参加できます。

■「MOMO全館まるごと運動会」概要

＜も、もっと！挑戦！スポーツチャレンジ＞

「競技」参加者全員にMOMOテラス1Fレストラン＆カフェ・2Fフードコートで1会計1,500円(税込)以上で利用いただける「運動会お疲れさまグルメチケット500円分」をプレゼント！スポーツで汗を流した後は、家族や友人と一緒に美味しい食事を楽しめます。

※全種目共通

［参加条件］MOMOテラスLINE公式アカウント友だち限定

※参加には整理券が必要です。

配布時間：10:00〜 ※各競技の定員に達し次第終了

配布場所：1F マルシェひろば

●みんなで「シャトルラン」

優勝者には豪華賞品を用意！

［日時］9/27(土)・28(日) (1)10:30〜／(2)14:00〜

［場所］1F アトリウム

［先着］小学生の部 各日10名様／中学生以上の部 各日10名様

●みんなで「玉入れ」

2025年初登場の企画！

［日時］9/27(土)・28(日) 12:15〜

［場所］1F アトリウム

［先着］3歳〜小学生以下の部(未就学児は保護者同伴) 各日20名様

中学生以上の部 各日20名様

●みんなで「つな引き」

MOMOテラスのスタッフも参加！

［日時］9/27(土)・28(日) 15:00〜

［場所］1F アトリウム

［先着］3歳〜小学生以下の部(未就学児は保護者同伴) 各日40名様

中学生以上の部 各日20名様

＜も、もっと！知ろう！スポーツコーナー＞

●スポーツ体験コーナー

［日時］9/27(土) 10:00〜16:00

［場所］1F マルシェひろば

(1)「バスケットボールスクールハーツ」バスケットシュート体験

(2)「ベースボールスクールポルテ」ストラックアウト体験

(3)「リベルタサッカースクール」キックターゲット体験

●ユニバーサルスポーツ「ブラインドサッカー（R）」

［日時］9/28(日) 10:00〜16:00

［場所］1F マルシェひろば

MOMO全館まるごと運動会2025_ブラインドサッカー(R)

●京都ハンナリーズチアスクール ダンスステージ＆体験会

［日時］9/28(日) 13:15〜

［場所］1F アトリウム

MOMO全館まるごと運動会2025_京都ハンナリーズチアスクール

＜も、もっと！みんなで！MOMOコーナー＞

●カーブス「血管年齢チェック」

［日時］9/27(土) 10:00〜16:00

MOMO全館まるごと運動会2025_カーブス_血管年齢チェック

●フレンドマート「ベジチェックで野菜摂取量を測定」

測定後、輪投げイベントに参加！成功した方に景品プレゼント

［日時］9/27(土)・28(日) 10:00〜16:00

●アカチャンホンポ「ハイハイレース」

［日時］9/27(土)・28(日) 11:30〜

［定員］各日先着30名様

［条件］※アカチャンホンポアプリより事前応募

※予定数に達し次第終了

MOMO全館まるごと運動会2025_アカチャンホンポ_ハイハイレース

