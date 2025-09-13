³¤Æ»»ºÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹»ÈÍÑ¡ªaoka¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡×
aoka(¥¢¥ª¥«)¤Ï¡¢aoka¥Ö¥é¥ó¥É1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ú¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡Û¤ò¡¢2025Ç¯9·î15Æü¤è¤ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
aoka¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡×
1¸ÄÆþ¤ê¡¡500±ß
4¸ÄÆþ¤ê¡¡2,000±ß
¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¾ï²¹ÊÝÂ¸²Ä
¢¨¾ÞÌ£´ü¸Â¡¡È¯Á÷¤«¤é30Æü°Ê¾å
¢£¸¶ºàÎÁ¤ÏËÌ³¤Æ»»º¤ò¸·Áª
aoka¤Î¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Èþ±Í»º¤Î¾®Çþ¤ÈËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¡£
¹á¤Ð¤·¤¤À¸ÃÏ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Ã¤×¤êÊ¬¸ü¤¤À¸ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢1¥Û¡¼¥ë¤¬¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¾è¤ë¡¢´ò¤·¤¤¤Ò¤È¤ê¤¸¤á¥µ¥¤¥º¡£
aoka¤é¤·¤¤¡È¤ä¤µ¤·¤¤ìÔÂô¡É¤ò¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÁØ¤Ë¹þ¤á¤Æ¡£
1¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¿·ºî¡¦¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤Ç¤¹¡£
