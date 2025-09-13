¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¿³ººÄÌ²áÎ¨¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ªNET MONEY¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¿³ºº¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×

¡ØNET MONEY¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¿³ºº¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£

 

NET MONEY¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¿³ºº¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×

 

¡ØNET MONEY¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¿³ºº¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

 

¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¿³ºº¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÄÌ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡¢¡Ö²áµî¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¿³ºº¤ËÍî¤Á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤ÆÉÔ°Â¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢NET MONEYÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥ï¡¼¥¯¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ209¿Í¤ÎÊý¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Ä´ººÂÐ¾Ý¤Ï20Âå¡Á50Âå¤ÎÃË½÷¡£

¿Íµ¤¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿³ºº¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤«¡¿Íî¤Á¤¿¤«¡×¤ò¼«¸Ê¿½¹ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ÎÄÌ²áÎ¨¤ò¥«¡¼¥É¤´¤È¤Ë½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥«¡¼¥ÉÊÌ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î¸ý¥³¥ß¤äÂÎ¸³ÃÌ¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¿³ººÄÌ²áÎ¨¤Î¼ÂÂÖ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Öº£¤¹¤°ÊÔ½¸Éô¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¿³ºº¤¬´Å¤¤¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î²òÀâµ­¤â¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢£Ä´ºº³µÍ×

º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¿½¹þ·Ð¸³¤Î¤¢¤ë20Âå¡Á50Âå¤ÎÃË½÷209¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2025Ç¯8·î17Æü¡Á8·î30Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£

À­ÊÌ¡¦Ç¯Âå¡¦¿¦¶È¡¦Ç¯¼ý¤Ê¤É¡¢²óÅú¼Ô¤ÎÂ°À­¤òÀ°Íý¤·¤¿·ë²Ì¤Ï²¼É½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£

209Ì¾¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¿³ºº¤ËÄÌ²á¤·¤¿¿Í¤Ï193¿Í¤ÈÁ´ÂÎ¤Î92.3¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Ä´ººÊýË¡¡¡¡¡¡§¥¯¥é¥¦¥É¥ï¡¼¥¯¥¹¤òÄÌ¤¸¤¿ÆÈ¼«¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº

Ä´ººÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¿½¹þ·Ð¸³¤Î¤¢¤ë20Âå¡Á50Âå¤ÎÃË½÷

Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¿ô¡§209¿Í

À­ÊÌÈæÎ¨¡¡¡¡¡§ÃËÀ­¡Ä121¿Í(57.9¡ó)

½÷À­¡Ä86¿Í(41.1¡ó)

¤½¤ÎÂ¾¡Ä2¿Í(1.0¡ó)

Ç¯ÂåÈæÎ¨¡¡¡¡¡§20Âå¡Ä52¿Í(24.88¡ó)

30Âå¡Ä85¿Í(40.67¡ó)

40Âå¡Ä56¿Í(26.79¡ó)

50Âå¡Ä16¿Í(7.66¡ó)

¿¦¶ÈÈæÎ¨¡¡¡¡¡§Ìµ¿¦¡Ä2¿Í(0.96¡ó)

¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¡Ä13¿Í(6.22¡ó)

³ØÀ¸(¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È)¡Ä2¿Í(0.96¡ó)

Àì¶È¼çÉØ¡¦¼çÉ×¡Ä3¿Í(1.44¡ó)

¼çÉØ¡¦¼çÉ×(¥Ñ¡¼¥È)¡Ä13¿Í(6.22¡ó)

¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡Ä35¿Í(16.75¡ó)

·ÀÌó¼Ò°÷¡¦ÇÉ¸¯¼Ò°÷¡Ä2¿Í(0.96¡ó)

²ñ¼Ò°÷¡Ä137¿Í(65.55¡ó)

¸øÌ³°÷¡Ä2¿Í(0.96¡ó)

Ç¯¼ýÈæÎ¨¡¡¡¡¡§0±ß¡Ä3¿Í(1.44¡ó)

50Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ä5¿Í(2.39¡ó)

50¡Á100Ëü±ß¡Ä12¿Í(5.74¡ó)

100¡Á200Ëü±ß¡Ä25¿Í(11.96¡ó)

201¡Á300Ëü±ß¡Ä21¿Í(10.05¡ó)

301¡Á400Ëü±ß¡Ä63¿Í(30.14¡ó)

401¡Á500Ëü±ß¡Ä40¿Í(19.14¡ó)

501¡Á600Ëü±ß¡Ä9¿Í(4.31¡ó)

601¡Á700Ëü±ß¡Ä9¿Í(4.31¡ó)

701¡Á800Ëü±ß¡Ä5¿Í(2.39¡ó)

801¡Á900Ëü±ß¡Ä3¿Í(1.44¡ó)

¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä1¿Í(0.48¡ó)

Åú¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä13¿Í(6.22¡ó)

Ä´ºº´ü´Ö¡¡¡¡¡§2025Ç¯8·î17Æü¡Á2025Ç¯8·î30Æü

½¸·×ÊýË¡¡¡¡¡¡§¿³ººÄÌ²áÎ¨ = ¡Ö¿³ºº¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¿ô ¡à Í­¸ú²óÅú¿ô ¡ß 100

¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¿³ººÄÌ²á¼Ô¤Î¹ç·×¡§ÄÌ¤Ã¤¿¿Í¡Ä193¿Í(92.3¡ó)

Íî¤Á¤¿¿Í¡Ä16¿Í(7.7¡ó)

¢¨¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¼«¸Ê¿½¹ð¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤¬¸øÉ½¤¹¤ë¸ø¼°¥Ç¡¼¥¿¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¢£Ä´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥ê¡¼

 

 

º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢AC¥Þ¥¹¥¿¡¼¥«¡¼¥É(19¿Í²óÅú)¡¢¥×¥í¥ß¥¹Visa¥«¡¼¥É(6¿Í²óÅú)¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»·Ï¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢PayPay¥«¡¼¥É(30¿Í²óÅú)¡¢³ÚÅ·¥«¡¼¥É(30¿Í²óÅú)¤Ê¤ÉÎ®ÄÌ·Ï¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ç·×11¼ïÎà¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¿³ººÄÌ²áÎ¨¤ÏºÇÄã80.0¡ó¤«¤éºÇ¹â100.0¡ó¤Þ¤ÇÉý¤¬¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¹â¤á¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

Ãæ¤Ç¤â»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É(NL)(30¿Í)¡¢Nudge¥«¡¼¥É(8¿Í)¡¢¥Ç¥Ý¥¸¥Ã¥È·¿¥é¥¤¥Õ¥«¡¼¥É(3¿Í)¤Ï¡¢²óÅú¼ÔÁ´°÷¤¬¡Ö¿³ºº¤ËÄÌ²á¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

³Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î²óÅú¼Ô¿ô¤È¿³ººÄÌ²áÎ¨¤ò²¼É½¤Ë°ìÍ÷¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡ãAC¥Þ¥¹¥¿¡¼¥«¡¼¥É¡ä

²óÅú¼Ô¿ô¡¡¡§19¿Í

¿³ººÄÌ²áÎ¨¡§89.5¡ó

ÄÌ²á¿Í¿ô¡¡¡§17¿Í

ÉÔÄÌ²á¿Í¿ô¡§2¿Í

¡ã»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É(NL)¡ä

²óÅú¼Ô¿ô¡¡¡§30¿Í

¿³ººÄÌ²áÎ¨¡§100.0¡ó

ÄÌ²á¿Í¿ô¡¡¡§30¿Í

ÉÔÄÌ²á¿Í¿ô¡§0¿Í

¡ã¥×¥í¥ß¥¹Visa¥«¡¼¥É¡ä

²óÅú¼Ô¿ô¡¡¡§6¿Í

¿³ººÄÌ²áÎ¨¡§83.3¡ó

ÄÌ²á¿Í¿ô¡¡¡§5¿Í

ÉÔÄÌ²á¿Í¿ô¡§1¿Í

¡ãPayPay¥«¡¼¥É¡ä

²óÅú¼Ô¿ô¡¡¡§30¿Í

¿³ººÄÌ²áÎ¨¡§90.0¡ó

ÄÌ²á¿Í¿ô¡¡¡§27¿Í

ÉÔÄÌ²á¿Í¿ô¡§3¿Í

¡ã³ÚÅ·¥«¡¼¥É¡ä

²óÅú¼Ô¿ô¡¡¡§30¿Í

¿³ººÄÌ²áÎ¨¡§96.7¡ó

ÄÌ²á¿Í¿ô¡¡¡§29¿Í

ÉÔÄÌ²á¿Í¿ô¡§1¿Í

¡ãNexus¥«¡¼¥É¡ä

²óÅú¼Ô¿ô¡¡¡§15¿Í

¿³ººÄÌ²áÎ¨¡§80.0¡ó

ÄÌ²á¿Í¿ô¡¡¡§12¿Í

ÉÔÄÌ²á¿Í¿ô¡§3¿Í

¡ã»°É©UFJ¥«¡¼¥É¡ä

²óÅú¼Ô¿ô¡¡¡§30¿Í

¿³ººÄÌ²áÎ¨¡§90.0¡ó

ÄÌ²á¿Í¿ô¡¡¡§27¿Í

ÉÔÄÌ²á¿Í¿ô¡§3¿Í

¡ãOlive¡ä

²óÅú¼Ô¿ô¡¡¡§22¿Í

¿³ººÄÌ²áÎ¨¡§90.9¡ó

ÄÌ²á¿Í¿ô¡¡¡§20¿Í

ÉÔÄÌ²á¿Í¿ô¡§2¿Í

¡ãNudge¥«¡¼¥É¡ä

²óÅú¼Ô¿ô¡¡¡§8¿Í

¿³ººÄÌ²áÎ¨¡§100.0¡ó

ÄÌ²á¿Í¿ô¡¡¡§8¿Í

ÉÔÄÌ²á¿Í¿ô¡§0¿Í

¡ãJCB ¥«¡¼¥É W¡ä

²óÅú¼Ô¿ô¡¡¡§16¿Í

¿³ººÄÌ²áÎ¨¡§93.8¡ó

ÄÌ²á¿Í¿ô¡¡¡§15¿Í

ÉÔÄÌ²á¿Í¿ô¡§1¿Í

¡ã¥Ç¥Ý¥¸¥Ã¥È·¿¥é¥¤¥Õ¥«¡¼¥É¡ä

²óÅú¼Ô¿ô¡¡¡§3¿Í

¿³ººÄÌ²áÎ¨¡§100.0¡ó

ÄÌ²á¿Í¿ô¡¡¡§3¿Í

ÉÔÄÌ²á¿Í¿ô¡§0¿Í

¢¨¿³ººÄÌ²áÎ¨¤Ï¡ÖÄÌ²á¿Í¿ô ¡à ²óÅú¼Ô¿ô¡×¤ò¤â¤È¤Ë¾®¿ôÂè1°Ì¤Þ¤Ç»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

²óÅú¤Ï¼«¸Ê¿½¹ð¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¸ø¼°¥Ç¡¼¥¿¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢15¿Í°Ê¾å¤Î²óÅú¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿³Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²óÅú¼Ô¿ôÂ°À­¡¢È¯¹Ô¤Ç¤­¤¿¿Í¤Î¸ý¥³¥ß¡¦Íî¤Á¤¿¿Í¤Î¸ý¥³¥ß¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

