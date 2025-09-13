¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¿³ººÄÌ²áÎ¨¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ªNET MONEY¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¿³ºº¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×
¡ØNET MONEY¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¿³ºº¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ØNET MONEY¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¿³ºº¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¿³ºº¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÄÌ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡¢¡Ö²áµî¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¿³ºº¤ËÍî¤Á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤ÆÉÔ°Â¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢NET MONEYÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥ï¡¼¥¯¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ209¿Í¤ÎÊý¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ººÂÐ¾Ý¤Ï20Âå¡Á50Âå¤ÎÃË½÷¡£
¿Íµ¤¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿³ºº¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤«¡¿Íî¤Á¤¿¤«¡×¤ò¼«¸Ê¿½¹ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ÎÄÌ²áÎ¨¤ò¥«¡¼¥É¤´¤È¤Ë½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥«¡¼¥ÉÊÌ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î¸ý¥³¥ß¤äÂÎ¸³ÃÌ¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¿³ººÄÌ²áÎ¨¤Î¼ÂÂÖ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Öº£¤¹¤°ÊÔ½¸Éô¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¿³ºº¤¬´Å¤¤¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î²òÀâµ¤â¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¿½¹þ·Ð¸³¤Î¤¢¤ë20Âå¡Á50Âå¤ÎÃË½÷209¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2025Ç¯8·î17Æü¡Á8·î30Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÊÌ¡¦Ç¯Âå¡¦¿¦¶È¡¦Ç¯¼ý¤Ê¤É¡¢²óÅú¼Ô¤ÎÂ°À¤òÀ°Íý¤·¤¿·ë²Ì¤Ï²¼É½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
209Ì¾¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¿³ºº¤ËÄÌ²á¤·¤¿¿Í¤Ï193¿Í¤ÈÁ´ÂÎ¤Î92.3¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ººÊýË¡¡¡¡¡¡§¥¯¥é¥¦¥É¥ï¡¼¥¯¥¹¤òÄÌ¤¸¤¿ÆÈ¼«¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¿½¹þ·Ð¸³¤Î¤¢¤ë20Âå¡Á50Âå¤ÎÃË½÷
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¿ô¡§209¿Í
ÀÊÌÈæÎ¨¡¡¡¡¡§ÃËÀ¡Ä121¿Í(57.9¡ó)
½÷À¡Ä86¿Í(41.1¡ó)
¤½¤ÎÂ¾¡Ä2¿Í(1.0¡ó)
Ç¯ÂåÈæÎ¨¡¡¡¡¡§20Âå¡Ä52¿Í(24.88¡ó)
30Âå¡Ä85¿Í(40.67¡ó)
40Âå¡Ä56¿Í(26.79¡ó)
50Âå¡Ä16¿Í(7.66¡ó)
¿¦¶ÈÈæÎ¨¡¡¡¡¡§Ìµ¿¦¡Ä2¿Í(0.96¡ó)
¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¡Ä13¿Í(6.22¡ó)
³ØÀ¸(¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È)¡Ä2¿Í(0.96¡ó)
Àì¶È¼çÉØ¡¦¼çÉ×¡Ä3¿Í(1.44¡ó)
¼çÉØ¡¦¼çÉ×(¥Ñ¡¼¥È)¡Ä13¿Í(6.22¡ó)
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡Ä35¿Í(16.75¡ó)
·ÀÌó¼Ò°÷¡¦ÇÉ¸¯¼Ò°÷¡Ä2¿Í(0.96¡ó)
²ñ¼Ò°÷¡Ä137¿Í(65.55¡ó)
¸øÌ³°÷¡Ä2¿Í(0.96¡ó)
Ç¯¼ýÈæÎ¨¡¡¡¡¡§0±ß¡Ä3¿Í(1.44¡ó)
50Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ä5¿Í(2.39¡ó)
50¡Á100Ëü±ß¡Ä12¿Í(5.74¡ó)
100¡Á200Ëü±ß¡Ä25¿Í(11.96¡ó)
201¡Á300Ëü±ß¡Ä21¿Í(10.05¡ó)
301¡Á400Ëü±ß¡Ä63¿Í(30.14¡ó)
401¡Á500Ëü±ß¡Ä40¿Í(19.14¡ó)
501¡Á600Ëü±ß¡Ä9¿Í(4.31¡ó)
601¡Á700Ëü±ß¡Ä9¿Í(4.31¡ó)
701¡Á800Ëü±ß¡Ä5¿Í(2.39¡ó)
801¡Á900Ëü±ß¡Ä3¿Í(1.44¡ó)
¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä1¿Í(0.48¡ó)
Åú¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä13¿Í(6.22¡ó)
Ä´ºº´ü´Ö¡¡¡¡¡§2025Ç¯8·î17Æü¡Á2025Ç¯8·î30Æü
½¸·×ÊýË¡¡¡¡¡¡§¿³ººÄÌ²áÎ¨ = ¡Ö¿³ºº¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¿ô ¡à Í¸ú²óÅú¿ô ¡ß 100
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¿³ººÄÌ²á¼Ô¤Î¹ç·×¡§ÄÌ¤Ã¤¿¿Í¡Ä193¿Í(92.3¡ó)
Íî¤Á¤¿¿Í¡Ä16¿Í(7.7¡ó)
¢¨¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¼«¸Ê¿½¹ð¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤¬¸øÉ½¤¹¤ë¸ø¼°¥Ç¡¼¥¿¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥ê¡¼
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢AC¥Þ¥¹¥¿¡¼¥«¡¼¥É(19¿Í²óÅú)¡¢¥×¥í¥ß¥¹Visa¥«¡¼¥É(6¿Í²óÅú)¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»·Ï¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢PayPay¥«¡¼¥É(30¿Í²óÅú)¡¢³ÚÅ·¥«¡¼¥É(30¿Í²óÅú)¤Ê¤ÉÎ®ÄÌ·Ï¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ç·×11¼ïÎà¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿³ººÄÌ²áÎ¨¤ÏºÇÄã80.0¡ó¤«¤éºÇ¹â100.0¡ó¤Þ¤ÇÉý¤¬¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¹â¤á¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É(NL)(30¿Í)¡¢Nudge¥«¡¼¥É(8¿Í)¡¢¥Ç¥Ý¥¸¥Ã¥È·¿¥é¥¤¥Õ¥«¡¼¥É(3¿Í)¤Ï¡¢²óÅú¼ÔÁ´°÷¤¬¡Ö¿³ºº¤ËÄÌ²á¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î²óÅú¼Ô¿ô¤È¿³ººÄÌ²áÎ¨¤ò²¼É½¤Ë°ìÍ÷¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãAC¥Þ¥¹¥¿¡¼¥«¡¼¥É¡ä
²óÅú¼Ô¿ô¡¡¡§19¿Í
¿³ººÄÌ²áÎ¨¡§89.5¡ó
ÄÌ²á¿Í¿ô¡¡¡§17¿Í
ÉÔÄÌ²á¿Í¿ô¡§2¿Í
¡ã»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É(NL)¡ä
²óÅú¼Ô¿ô¡¡¡§30¿Í
¿³ººÄÌ²áÎ¨¡§100.0¡ó
ÄÌ²á¿Í¿ô¡¡¡§30¿Í
ÉÔÄÌ²á¿Í¿ô¡§0¿Í
¡ã¥×¥í¥ß¥¹Visa¥«¡¼¥É¡ä
²óÅú¼Ô¿ô¡¡¡§6¿Í
¿³ººÄÌ²áÎ¨¡§83.3¡ó
ÄÌ²á¿Í¿ô¡¡¡§5¿Í
ÉÔÄÌ²á¿Í¿ô¡§1¿Í
¡ãPayPay¥«¡¼¥É¡ä
²óÅú¼Ô¿ô¡¡¡§30¿Í
¿³ººÄÌ²áÎ¨¡§90.0¡ó
ÄÌ²á¿Í¿ô¡¡¡§27¿Í
ÉÔÄÌ²á¿Í¿ô¡§3¿Í
¡ã³ÚÅ·¥«¡¼¥É¡ä
²óÅú¼Ô¿ô¡¡¡§30¿Í
¿³ººÄÌ²áÎ¨¡§96.7¡ó
ÄÌ²á¿Í¿ô¡¡¡§29¿Í
ÉÔÄÌ²á¿Í¿ô¡§1¿Í
¡ãNexus¥«¡¼¥É¡ä
²óÅú¼Ô¿ô¡¡¡§15¿Í
¿³ººÄÌ²áÎ¨¡§80.0¡ó
ÄÌ²á¿Í¿ô¡¡¡§12¿Í
ÉÔÄÌ²á¿Í¿ô¡§3¿Í
¡ã»°É©UFJ¥«¡¼¥É¡ä
²óÅú¼Ô¿ô¡¡¡§30¿Í
¿³ººÄÌ²áÎ¨¡§90.0¡ó
ÄÌ²á¿Í¿ô¡¡¡§27¿Í
ÉÔÄÌ²á¿Í¿ô¡§3¿Í
¡ãOlive¡ä
²óÅú¼Ô¿ô¡¡¡§22¿Í
¿³ººÄÌ²áÎ¨¡§90.9¡ó
ÄÌ²á¿Í¿ô¡¡¡§20¿Í
ÉÔÄÌ²á¿Í¿ô¡§2¿Í
¡ãNudge¥«¡¼¥É¡ä
²óÅú¼Ô¿ô¡¡¡§8¿Í
¿³ººÄÌ²áÎ¨¡§100.0¡ó
ÄÌ²á¿Í¿ô¡¡¡§8¿Í
ÉÔÄÌ²á¿Í¿ô¡§0¿Í
¡ãJCB ¥«¡¼¥É W¡ä
²óÅú¼Ô¿ô¡¡¡§16¿Í
¿³ººÄÌ²áÎ¨¡§93.8¡ó
ÄÌ²á¿Í¿ô¡¡¡§15¿Í
ÉÔÄÌ²á¿Í¿ô¡§1¿Í
¡ã¥Ç¥Ý¥¸¥Ã¥È·¿¥é¥¤¥Õ¥«¡¼¥É¡ä
²óÅú¼Ô¿ô¡¡¡§3¿Í
¿³ººÄÌ²áÎ¨¡§100.0¡ó
ÄÌ²á¿Í¿ô¡¡¡§3¿Í
ÉÔÄÌ²á¿Í¿ô¡§0¿Í
¢¨¿³ººÄÌ²áÎ¨¤Ï¡ÖÄÌ²á¿Í¿ô ¡à ²óÅú¼Ô¿ô¡×¤ò¤â¤È¤Ë¾®¿ôÂè1°Ì¤Þ¤Ç»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¤Ï¼«¸Ê¿½¹ð¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¸ø¼°¥Ç¡¼¥¿¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢15¿Í°Ê¾å¤Î²óÅú¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿³Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²óÅú¼Ô¿ôÂ°À¡¢È¯¹Ô¤Ç¤¤¿¿Í¤Î¸ý¥³¥ß¡¦Íî¤Á¤¿¿Í¤Î¸ý¥³¥ß¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
