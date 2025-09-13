大阪・関西万博は、１３日で閉幕まで１か月となる。

人工島・夢洲（ゆめしま）（大阪市此花区）の会場は駆け込みで来場者が増えており、日本国際博覧会協会（万博協会）は混雑対策を強化する。

万博の一般来場者数は、４月１３日の開幕から今月１１日までの約５か月の累計で１８５４万人（速報値）。万博協会が半年間の会期で想定する２８２０万人の達成は難しいが、２００５年愛知万博（来場者２２００万人）の同時期の１５７２万人を上回っている。

１日当たりでは、４月は１０万人を切る日が大半だったが、９月６日には初めて２０万人を超え、２０万９８３７人を記録した。万博協会が最大と想定する２２万７０００人に近づいており、会期終盤に向けて来場者が増える見通し。

来場者は、入場券の購入時に来場日時を予約する必要がある。１０月１３日の閉幕まで、平日の午前中や土日祝日は空きがほとんどないという。万博協会は、予約が取れない場合でも入場券の払い戻しはしない方針で、入場券の購入者に早期に予約するよう呼びかけている。

混雑緩和の対策として、今月１３日からは入場ゲートを開く時間を午前９時から１０分前倒しする。入館待ちの行列を解消するため、各パビリオンには、予約制の導入を強く推奨している。

入場券の売れ行きは好調だ。販売枚数は損益分岐点の１８００万枚を超え、５日時点で２０７０万枚に達した。グッズ販売も伸びており、運営収支は黒字となる公算が大きい。