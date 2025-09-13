¡ÖÅÝ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¡×¥«¥Õ¥«¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡ÈÆñÉÂ¤ÎÅö»ö¼Ô¡É¤¬¸ì¤ë¡¢¡Ö¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤¿°ì¿Í¡×¤òµß¤¦Ê¸³Ø¤Î¸÷
¡¡¥«¥Õ¥«¸¦µæ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊ¸³Ø¾Ò²ð¼Ô¤ÎÆ¬ÌÚ¹°¼ù»á¤¬¿·Ãø¤ÇÄ©¤ó¤À¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÄË¤ß¡×¡£Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤¹¤ëº¬¸»Åª¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤ÏÂ¾¼Ô¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¤È¤¤ËÅö»ö¼Ô¤ò¿¼¤¤¸ÉÆÈ¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤«¤éÄ²ÊÄºÉ¤Þ¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¡¢¤Ä¤é¤¤ÉÂ¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤¬¸ì¤ë¡¢Ê¸³Ø¤À¤«¤é¤³¤½²ÄÇ½¤Ê¡ÖÄË¤ß¡×¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤Ï¡©
ÄË¤ß¤ÏÀÚ¼Â¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸À¸ì²½¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤
¡½¡½º£²ó¡¢¤Ê¤¼¡ÖÄË¤ß¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Æ¬ÌÚ¡¡ÄË¤ß¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤ÇÃ¯¤â¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤È¤Æ¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤¦ÄË¤¤¤Î¤«¡¢Åö¿Í¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¼þ¤ê¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¸ÉÆÈ¤Ç¤¹¤·¡¢À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤âº¤¤ê¤Þ¤¹¡£°å¼Ô¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤³¤½Ì¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÀÚ¼Â¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸À¸ì²½¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¡£ÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤ÎÏÃ¤È¤«¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤¬´î¤ó¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÏÃ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÄË¤àÅö¿Í¤È¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë²ÈÂ²¤ä¿Æ¤·¤¤¿Í¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤â¤É¤«¤·¤µ¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤µ¤¨¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢Î¾¼Ô¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡¢°ìºý¤ÎËÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜ¤Î¤É¤³¤«¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò»Ø¤·¼¨¤·¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÄË¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÄË¤¤¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ËÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¼¹É®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÄË¤ß¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤Ë¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÌñ²ð¤µ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Æ¬ÌÚ¡¡¤Û¤ó¤È¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤ò·Ð¸³¤·¤¿Åö¿Í¤Ç¤µ¤¨¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¼£¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤ò¼«Ê¬¤ÎÆâ¤Ë´°Á´¤Ë¤ÏºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÄË¤ß¤òËº¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÈÄË¤ß¤Îµ²±¡É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ëº¤ì¤ë¤Î¤â¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ËýÀÄË¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤ËÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤¦¼£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËÄË¤ß¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¿´°øÀ¡×¤ä¡Ö»×¤¤¹þ¤ß¡×¤ÇÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÇ¾¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¾¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¼ÂºÝ¤ÎÂÎ¤¬ÐªÎ¥¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀÚÃÇ¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎµÓ¤¬ÄË¤à¤è¤¦¤Ê¡Ö¸¸»èÄË¡×¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤ÇÊÉ¤ò¤«¤¤à¤·¤ë¤è¤¦¤Ê¶ì¤·¤ß¤Ë¡Ä¡Ä
¡½¡½Æ¬ÌÚ¤µ¤ó¤¬Âç³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ËÈ¯¾É¤·¤¿ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÁêÅö¤ÊÄË¤ß¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Æ¬ÌÚ¡¡ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤ÏÄË¤ß¤¬¶¯¤¤¤Û¤¦¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±ê¾É¤ò½Å¾É²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÂçÄ²¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£·ìÊØ¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢Ç®¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÛ¯Û°¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÉ¤ò¤«¤¤à¤·¤Ã¤Æ¶ì¤·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÄ²¤ÎÆâ»ë¶À¸¡ºº¤â¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢Ä²¤¬¤«¤Ê¤ê¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÄË¤¯¤Æ¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼ïÎà¤ÎÄË¤ß¤Ç¡Ä¡Ä¡£ÄË¤ß¤Ë¤â¼ïÎà¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¨¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄË¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¡ÖÀü¹¦¡×¤È¤¤¤Ã¤ÆÄ²¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëã¿ì¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ÄË¤ß¤¬¡ÖÍè¤ë¤¾¡¢Íè¤ë¤¾¡×¤È¿È¹½¤¨¤ë¿É¤µ
¡½¡½¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤´Ãø½ñ¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÍè¤ë¤«Èè¤ì¡×¤âÈó¾ï¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
Æ¬ÌÚ¡¡¤º¤Ã¤ÈÄË¤¤¤Î¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤Þ¤¿ÄË¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Íî¸ì²È¤Î¸Åº£Äâ»Ö¤óÀ¸¤¬¡Ö¿Í´Ö¤Æ¤¨ÅÛ¤Ï¡¢É½¤Ç¤â¤Ã¤Æ¤â¤Î¤ËÅ¾¤ó¤Ç¡¢¸þ¤¦¤º¤Í¤ò¤Ö¤Ã¤Ä¤±¤ÆÄË¤Æ¤¨¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤¬Æó»þ´Ö¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éÄË¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤Æ¤¨¤³¤È¤¬Ê¬¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤½¤Î´Ö¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤ä¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Ï¤¤¤Þ¡¢¤È¤¤É¤Ä²ÊÄºÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä²ÊÄºÉ¤ÎÄË¤ß¤Ï´Ö·çÅª¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¼£¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇÈÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÇÈ¤¬¤¯¤ë¤¾¤È¤¤¤¦¤È¤¤Î¡¢¡ÖÍè¤ë¤¾¡¢Íè¤ë¤¾¡×¤È¿È¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¤¤ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¸þ¤¦¤º¤Í¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤Ö¤Ä¤±¤ëÊý¤¬¡¢¤Þ¤À¥Þ¥·¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ¬ÌÚ¡¡ÂÎ¤ÎÄË¤ß¤È¿´¤ÎÄË¤ß¤ÏÃ±½ã¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ÆÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Öµ¤¤Î¤»¤¤¡×¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÄË¤ß¤âÂ¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÅö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¿É¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥ê¥¢¥ë¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ê¤â¤·¤Ê¤¤Ê¢¤òÃµ¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½ÄË¤ß¤Î´¶¤¸Êý¤ä¼ïÎà¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼þ¤ê¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ¬ÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤È¤¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÄË¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¿Í¤ÎÄË¤ß¤ò·Ú¤¯¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·Ð¸³¤·¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢·Ð¸³¤·¤Æ¤â¤«¤¨¤Ã¤ÆÌµÍý²ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÄË¤ß¤ò¼þ¤ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¸í²ò¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¸³Ø¤Ç¤¹¡£Ê¸³Ø¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤äµ¤»ý¤Á¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÄË¤ß¤òÉ½¸½¤¹¤ë¾å¤Ç¤â¤È¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢°å³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ÏÅý·×Åª¤Ç¤¹¡£¡Ö100¿ÍÃæ99¿Í¤Ë¤³¤ÎÌô¤Ï¸ú¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¸ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿°ì¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Ï¤ä¡¢Åý·×Åª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤Ïµß¤ï¤ì¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Ê¸³Ø¤Ï¡¢¤à¤·¤í¤½¤Î¡Ö¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤¿°ì¿Í¡×¤Ë¤³¤½¸÷¤òÅö¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¸Ä¡×¤òÅ°ÄìÅª¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÉáÊ×À¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¡¢ËÜÅö¤ËÂç»ö¤ÊÊ¬Ìî¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥«¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¡È¼«Ê¬¤Îº£¤Îµ¤»ý¤Á¡É
¡½¡½ËÜ½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ¬ÌÚ¤µ¤ó¤¬Ä²ÊÄºÉ¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÅß¤Î´¨¤¤Æü¤Ë³¹¤Ê¤«¤òÊâ¤¯¤Ê¤«¤ÇÁÛµ¯¤·¤¿¥«¥Õ¥«¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¤ï¶»¤Ë¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Æ¬ÌÚ¡¡¥«¥Õ¥«¤Ï¹£Æ»¤Î¥«¥Ê¥ê¥ä¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤â¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤À¤±¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶ì¤·¤ß¤ò¸«»ö¤Ë¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤à¤È¡¢¤¢¤¢¡¢¼«Ê¬¤Îº£¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤³¤ì¤À¡¢¤È¤¤¤¦¸÷¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬É¬¤º¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥Õ¥«¤Ï²È¤È²ñ¼Ò¤Î±ýÉü¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÈó¾ï¤Ë²áÉÒ¤Ë¡¢åÌÌ©¤ËÊª»ö¤ò¸«¤Ä¤á¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ËÄÌ¤¸¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¿¿¼Â¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í§¿Í¤Îºî²È¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤â¡¢¡Ö¤Ü¤¯¤Ï¡¢¤Ü¤¯¤Î¤Í¤º¤ß·ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò»î¤»¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ¬ÌÚ¡¡ËÍ¤ÏÆó½½ºÐ¤ÇÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¥«¥Õ¥«¤Î¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÝ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Î©¤ÁÄ¾¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÅÝ¤ì¤¿¤é¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤¬¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤À¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¿´¤¬¾Ç¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÝ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÅÝ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Ê¤ó¤À¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯µ¤¤¬¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ïº£¤âÅÝ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ¬ÌÚ¡¡¥«¥Õ¥«¤Ï¼ã¤¤»í¿Í¤ÎÍñ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»í¿Í¤òÂç¤¤Ê¿Í´Ö¡¢¾å¤«¤é¸«²¼¤í¤¹¿Í´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢»í¿Í¤ÏÂ¾¤Î¿Í¡¹¤è¤ê¤â¸½À¤¤Î½Å¤ß¤Ë¤ª¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¼¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Çë¸¶ºóÂÀÏº¤â·Ý½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¸Â¸Íß¤ÎËÜÇ½¤«¤é¡Ø½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤ÈÀä¶«¤¹¤ëÈï»¦³²¼Ô¤ÎÀ¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÈáÌÄ¤¬Âè»°¼Ô¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í´Ö¤ÎÀ¸Ì¿¤¬µß¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÚ¼Â¤Ë¿É¤¤¤«¤é¤³¤½½Ð¤Æ¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£»û»³½¤»Ê¤¬¸À¤Ã¤¿¡Ö¡Ø¶ìÄË¡Ù¤³¤½¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÀäÂÐ¡£¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¡¢·Ð¸³¤·¤¿¼Ô¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡¢¼Â´¶¤Î½Å¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥ë¥¹¥È¥¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ÎÂç¤Êºî²È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÄË¤ß¤ËÌµÍý²ò¤Ê¿Í¤â¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
Æ¬ÌÚ¡¡¥È¥ë¥¹¥È¥¤¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âçºî²È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¿È¤¬¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏ«Æ¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¾Ð¤Ã¤Æ´®¤¨¤ë¼êËÜ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤ËÊô»Å¤·¤í¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤ÏÂç¤¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥«¥Õ¥«¤ÏÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÄË¤ß¤Î²òÁüÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢½½Ê¬¤Ë²áÉÒ¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ËÄË¤ß¤¬È¼¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
ÉÂ¤«¤é²¿¤«¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢ÅÝ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À
Æ¬ÌÚ¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï»×ÁÛ²È¤Î¥·¥ª¥é¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò²¿ÅÙ¤«°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¥ê¥¦¥Þ¥Á¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÄË¤ß¤ò¤á¤°¤ëÍÍ¡¹¤ÊÌ¾¸À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶ìÄË¤Ï¿Í´Ö¤Ë´ã¤ò³«¤«¤»¡¢¤Û¤«¤ÎÊýË¡¤Ç¤ÏÃÎ³Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»ö¾Ý¤ò¡¢¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¶ìÄË¤ÏÇ§¼±¤Ë¤·¤«ÌòÎ©¤¿¤º¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢À¸¤ËÆÇ¤òÅÉ¤ê¤³¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¡×¡Ê¡ØÀ¸ÃÂ¤ÎºÒÌñ¡¡¿·ÁõÈÇ¡Ù½Ð¸ýÍµ¹°Ìõ¡¡µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¡Ë
¡¡¤¿¤·¤«¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¤Ï¤¿¤À¤¿¤À¿É¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Åö¿Í¤¬¡ÖÄË¤ß¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ¤ê¤¬¡ÖÄË¤ß¤ò²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤À¡×¤È¤«¡¢¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Öº¤Æñ¹îÉþÊª¸ì¡×¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÂ¤«¤é²¿¤«¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢ÅÝ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡½¡½¤È»×¤¨¤¿¤È¤¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°µÎÏ¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê»ØÅ¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÂµ¤¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¡¢¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤âº¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ¬ÌÚ¡¡¡ÖÉÔÀÝÀ¸¤¬¸¶°ø¤ÇÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È°ø²Ì´Ø·¸¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¿Í¤Ï°Â¿´¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¡¢¤È¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤íÌÀ³Î¤Ê°ø²Ì´Ø·¸¤¬¤Ä¤Í¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Ï¡ÈÎ®¤ìÃÆ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡É¤è¤¦¤ËÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ¬ÌÚ¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨Åö¿Í¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÍî¤ÁÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥´¥Ã¥Û¤Î¸ì¤Ã¤¿¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤òËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥´¥Ã¥Û¤¬¡¢»Ò»ý¤Á¤ÇÇ¥¿±Ãæ¤Î¾«ÉØ¤È·ëº§¤¹¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¿¤Á¤Î¤è¤¯¤Ê¤¤½÷¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ß¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥´¥Ã¥Û¤Ï¡¢Èà½÷¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¡ÖÈà½÷¤ÎÉÔ¹¬¤ÏÈà½÷¤ÎÀÕÇ¤¤ò±Û¤¨¤ÆÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¿Í¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÉÔ¹¬¤¬Âç¤¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤Î¥´¥Ã¥Û¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨ÉÔÀÝÀ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÉÂµ¤¤äÄË¤ß¤È¤¤¤¦ÉÔ¹¬¤Ï¤½¤ÎÂå½þ¤È¤·¤ÆÂç¤¤¹¤®¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¼«¶È¼«ÆÀ¤ÇÊÒÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»Ä¹ó¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÏÀ¤ÇÂÐ±þ¤»¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±»ß¤á¤ë
¡½¡½Æ±´¶¤Ç¤¹¡£ÄË¤¤¿Í¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¢¥±¥¢¤¹¤ëÂ¦¤Ï¤É¤ó¤ÊÇÛÎ¸¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Æ¬ÌÚ¡¡°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢°ìÈÌÏÀ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°å³Ø¤ÎÃÎ¼±¤òÆÀ¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤½¤³¤¬ÄË¤à¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡¢¡ÖÀèÀ¸¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤Û¤É¸À¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢100¿ÍÃæ99¿Í¤¬¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ì¿Í¤Ï°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤«¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÅö¿Í¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÊ¹¤¤¤Æ¼õ¤±¤È¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Æ¬ÌÚ¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤ä¿Æ¤·¤¤¿Í¤Û¤É°µ¤¤Ê¤¯¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÄË¤¤¤Î¡©¡×¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÄË¤¤¾å¤Ëµ¿¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆó½Å¤Î¶ì¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ö¡»¡»¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀâ¶µ¤È¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â°å¼Ô¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¸Ä¿Í¤Ë¤À¤±ÂÐ±þ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤¢¤È¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ß¤ó¤ÊÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ìÈÌ²½¤Ç¸ýÉõ¤¸¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤âÆ±¤¸ÉÂµ¤¤À¤±¤É´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÎ©ÇÉ¤Ê¿Í¤ò»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¡¢º¤¤ê¤Þ¤¹¡£¸µµ¤¤Ê¿Í¤À¤Ã¤Æ¡¢Î©ÇÉ¤Ê¿Í¤ò¸«½¬¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¿Í¤¬ÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡ÖÄË¤¤¤ó¤À¤Í¡×¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¡¢Åö»ö¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÁêÅö°ã¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ËÜ½ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¾¸À¤ÈÅö»ö¼Ô¸¦µæ¤Î»ëÅÀ¤Ï¡¢¥±¥¢¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë¼¨º¶¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Æ¬ÌÚ¡¡ÄË¤ß¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë²Ê³ØÅª¤ËÂ¬Äê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄË¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï²Ê³ØÅª¡¦°å³ØÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¼ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ê¸³ØÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤ÞÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÄË¤ß¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸À¸ì²½¤·¤Æ¿Í¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÄË¤¤¿Í¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄË¤ß¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜ½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Èá¤·¤¤¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡£ËÜ½ñ¤¬¤½¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£¤ÏÄË¤ß¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤È¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
