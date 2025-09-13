ÃË»Ò35km¶¥Êâ¡¢¾¡ÌÚÈ»¿Í¤¬²á¹ó¥ì¡¼¥¹¾è¤ê±Û¤¨Æ¼¥á¥À¥ë¡ªÆüËÜÀª¥á¥À¥ëÂè1¹æ¡¢ÀîÌî¾¸×¤Ï¼¹Ç°¤Î¡È´°Êâ¡É¤Ç18°Ì¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¢£Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡¡ÃË»Ò35km¶¥Êâ¡Ê13Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ìÈ¯Ãå¡ÁÌÀ¼£¿ÀµÜ³°±ñÆÃÀß¥³¡¼¥¹¡Ë
¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê
À¤³¦Î¦¾å¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤ëÃË½÷35km¶¥Êâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ç¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤Î¾¡ÌÚÈ»¿Í¡Ê34¡¢¼«±ÒÂâÂÎ°é³Ø¹»¡Ë¤¬2»þ´Ö29Ê¬16ÉÃ¤Î3°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¡¢ÆüËÜÀª¥á¥À¥ëÂè1¹æ¤È¤Ê¤ëÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
Á°²ó¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÀîÌî¾¸×¡Ê26¡¢°°²½À®¡Ë¤Ï½ªÈ×¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤â¡¢µ¤²¹¤â¾å¤¬¤ëÃæ¡¢ÌµÇ°¤Î¥Ú¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¡£Èá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Þ¤Ç¡È´°Êâ¡É¡£2»þ´Ö37Ê¬15ÉÃ¤Î18°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¸µÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎE.¥À¥ó¥Õ¥£¡½¡Ê34¡¢¥«¥Ê¥À¡Ë¤¬½ªÈ×ÀîÌî¡¢¾¡ÌÚ¤é¤òµÕÅ¾¤·2»þ´Ö28Ê¬22ÉÃ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£3ÅÙÌÜ½Ð¾ì¤Î´ÝÈøÃÎ»Ê¡Ê33¡¢°¦ÃÎÀ½¹Ý¡Ë¤Ï2»þ´Ö40Ê¬29ÉÃ¤Î26°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡¢9Æü´Ö¤ÎÇ®Àï¤¬¤Ä¤¤¤Ë³«Ëë¡£ºÇ¤â²á¹ó¤ÊÎ¦¾å¶¥µ»¤È¸À¤ï¤ì¤ë¶¥Êâ¤Ç¤¤¤¤Ê¤êßõÎõ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Îµ¤²¹26ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ97¡ó¤È½ë¤µ¤È¤ÎÀï¤¤¤ÎÃæ¡¢ÅÓÃæ27.4kmÉÕ¶á¤ÇÀîÌî¤¬º¸±¦¤Ë¼Ø¹Ô¤·¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¡È²á¹ó¡É¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¡£¤À¤¬°ì»þ¤Ï¥á¥À¥ë·÷³°¤À¤Ã¤¿¾¡ÌÚ¤¬½ªÈ×Ç´¤ê¤Î¡ÈÊâ¤¡É¤ò¤ß¤»¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦Î¦¾å¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¾¡ÌÚ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤âËÜÅö¤ËºÇÄã¸Â¡¢¥á¥À¥ë³Í¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£º£Âç²ñÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ËÃÆ¤ß¤Î¤Ä¤¯¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£Âç²ñ¡¢ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤êÁª¼ê¤ÎÂÎÄ´¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢35km¶¥Êâ¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê14Æü½÷»Ò¡¢15ÆüÃË»Ò¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¤¬8»þ¤«¤é7»þ30Ê¬¤Ë·«¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Î¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡¦ÃË»Ò¶¥Êâ¤Ç¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥À¥ë¡Û
2015Ç¯¡¡ËÌµþÂç²ñ¡¡
¡¡Ã«°æ¹§¹Ô¡Ê50km¶¥ÊâÆ¼¡Ë
2017Ç¯¡¡¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ
¡¡¹Ó°æ¹Ãè¡Ê50km¶¥Êâ¶ä¡Ë
¡¡¾®ÎÓ²÷¡Ê50km¶¥ÊâÆ¼¡Ë
2019Ç¯¡¡¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¡¡
¡¡ÎëÌÚÍº²ð¡Ê50km¶¥Êâ¶â¡Ë
¡¡»³À¾ÍøÏÂ¡Ê20km¶¥Êâ¶â¡Ë
2022Ç¯¡¡¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ
¡¡»³À¾ÍøÏÂ¡Ê20km¶¥Êâ¶â¡Ë
¡¡ÃÓÅÄ¸þ´õ¡Ê20km¶¥Êâ¶ä¡Ë¡¡
¡¡ÀîÌî¾¸×¡Ê35km¶¥Êâ¶ä¡Ë
2023Ç¯¡¡¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ
¡¡ÀîÌî¾¸×¡Ê35km¶¥ÊâÆ¼¡Ë
2025Ç¯¡¡ÅìµþÂç²ñ
¡¡¾¡ÌÚÈ»¿Í¡Ê35km¶¥ÊâÆ¼¡Ë
