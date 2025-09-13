「陸上・世界選手権、３５キロ競歩」（１３日、国立競技場周回コース）

悲願の金メダルを目指した川野将虎は、ラスト１周となったところで失速。１８位でゴールし、日本選手では初となる世界陸上３大会連続のメダルも逃した。フィニッシュ直後には倒れ込み、前身がけいれん。すぐ医療スタッフが駆けつけ国立競技場は騒然となった。

スタート直後から先頭集団のトップでレースを引っ張った川野と勝木。中盤には３人に絞られ、２５キロ付近でウルタド（エクアドル）が抜け出した。残り４周の段階で川野がぴったりと背後で追走し、勝木はやや引き離される展開となった。

２７キロ付近で突然、川野が蛇行を始め、胸を押さえて立ち止まるシーンがあったが、競技続行。するとトップのウルタドが残り３周となった中で３度目のペナルティーを受け、３分３０秒の待機が命じられた。この間に川野がトップに立ち、勝木が２位に浮上。金メダル争いは日本勢に絞られた形になったかと思われたが、カナダのダンフィーが猛烈な勢いで浮上してきた。

勝木をかわし、３０キロを超えたところで川野は抜かれて２位に。懸命に食い下がったが、徐々に差を広げられてしまった。さらにラスト１周となったところでスピードが落ちて失速。ボンフィム、勝木らにかわされ、ほぼ徒歩の状態で蛇行しながら懸命に歩いた。

川野は、前々回の２２年オレゴン大会で、１秒差で敗れ銀メダル。ゴール直後は、地面を何度もたたき、突っ伏して悔しがった。２３年のブダペスト大会では銅メダルを獲得していた中、３大会連続のメダルはならなかった。

その後、車椅子に乗せられて搬送された川野。苦しそうな表情で左胸を押さえるシーンもあった。

レース後、日本陸連の谷井ディレクターは「選手のレース後のコンディションは会えていない選手もいるが、それぞれ医務室に行ってアイスバスに入ったり、早急な対応をして問題ない状況でいます」と説明した。