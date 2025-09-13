東京・横浜の秋スイーツビュッフェ5選。栗・ぶどう・洋なし・りんご・かぼちゃ・さつまいもなどを使用した秋スイーツを堪能して
◆東京・横浜の秋スイーツビュッフェ5選。栗・ぶどう・洋なし・りんご・かぼちゃ・さつまいもなどを使用した秋スイーツを堪能して
画像：ラウンジシーウインド／横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ
旬の食材を贅沢に使ったデザートが並ぶ秋のスイーツビュッフェが今年もスタート。ホテルニューオータニでは、栗とぶどうを主役に、パティスリーSATSUKIの「スーパーメロンショートケーキ」もラインナップ。横浜駅から徒歩1分の横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、できたてを味わうことができる「利平栗のモンブラン カシスのソルベ添え」も。今だけの贅沢なビュッフェで、秋の恵みをお腹いっぱい楽しもう。
◆インターナショナルレストラン「ザ・テラス」／ウェスティンホテル東京（恵比寿）
実り豊かな秋のごちそうを楽しむ、撮影タイム付きの映えビュッフェ
ウェスティンホテル東京に位置する、"都会のウェルネスホテル"を体感できるインターナショナルレストラン「ザ・テラス」から、実り豊かな秋の恵みを洗練されたデザートで楽しめる「秋の収穫祭デザートブッフェ」がスタート。
気になる内容は、栗・ぶどう・洋なし・りんご・かぼちゃ・さつまいもなど、秋を象徴する多彩な食材をふんだんに使用したラインナップ。それぞれ異なる栗を使用した2種類のモンブランのほか、シャインマスカットのトライフル、洋なしのクレームブリュレなどバラエティ豊かな品々は目移り必至。お米にこだわったおにぎりや本日のピッツァなどのセイボリーとともに存分に堪能して。
贅沢な女子会や特別な日のティータイムにぴったりのプランで、最大15分間のビュッフェ台撮影タイムがあるのもうれしい。大切なひとときを「ザ・テラス」の魅力的な世界で彩って。
【デザートブッフェ】秋の収穫祭デザートブッフェ+最大15分間のビュッフェ台撮影タイム（9/1〜11/7・平日）
店舗名：インターナショナルレストラン「ザ・テラス」／ウェスティンホテル東京
最寄り駅：恵比寿駅
住所：東京都目黒区三田1-4-1 恵比寿ガーデンプレイス ウェスティンホテル東京 1F
提供期間：〜2025/11/7（金）
予約可能人数：2人〜6人
料金：大人：6,500円、お子様（4〜12歳）：3,500円
※税・サ込
◆GARDEN LOUNGE／ホテルニューオータニ（赤坂見附）
SATSUKIのスーパーシリーズも登場！栗やぶどうのスイーツを日本庭園とともに堪能
ホテルニューオータニの1万坪の庭園を望むラウンジ「GARDEN LOUNGE」より、毎年大人気のスーパースイーツビュッフェがこの秋平日数量限定で登場！
パティスリーSATSUKIでも不動の人気を誇る「スーパーメロンショートケーキ」をはじめ、モンブランやグレープロールなど旬の栗とぶどうを使用した豊富なスイーツが揃う。また、こだわりが詰まった10種類以上ものサンドイッチや旬野菜のサラダバー、シェフこだわりの和洋中の料理も多数用意されるのでお楽しみに。
季節の移ろいを感じる日本庭園とともに、秋の美味を堪能する優雅なひとときを。
【栗とぶどう】豊富なスイーツ&サンドウィッチビュッフェ+カフェフリー（平日限定・内側席・カード決済）
店舗名：GARDEN LOUNGE／ホテルニューオータニ
最寄り駅：赤坂見附駅
住所：東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ ガーデンタワー ロビィ階
提供期間：2025/10/1（水）〜11/3（日）
予約可能人数：1人〜4人
料金：大人：8,280円、お子様（4歳〜12歳）：4,830円
※3歳以下は無料
※税・サ込
◆シースケープ テラス・ダイニング／ヒルトン東京お台場 （台場）
海を臨む開放的な空間で。シャインマスカットなど秋の素材を取り入れたきらめくスイーツ
ヒルトン東京お台場内、東京湾を間近に臨む「シースケープ テラス・ダイニング」が贈るのは、旬を迎えるシャインマスカットを贅沢に使用した、週末限定「シャインマスカットと秋の実りのデザートビュッフェ」。
ふわふわのスポンジ、絶妙な甘さのクリームに爽やかなシャインマスカットが相性抜群のショートケーキ、みずみずしい果実の甘みを引き立てるタルトなどのシャインマスカットスイーツのほか、栗や洋なし、かぼちゃなど秋の味覚とともに楽しむスイーツが勢揃い。
美しい東京湾を一望しながら、宝石のように輝くスイーツを満喫するこの季節だけの特別なプランはいかが。
【週末限定】シャインマスカットと秋の実りのデザートビュッフェ+コーヒー&紅茶など（9/1〜11/16）
店舗名：シースケープ テラス・ダイニング／ヒルトン東京お台場
最寄り駅：台場駅
住所：東京都港区台場1-9-1 ヒルトン東京お台場 2F
提供期間：〜2025/11/16（日）
予約可能人数：1人〜10人
料金：大人：3,500円、お子様 （小学生）：2,500円、幼児（4〜6歳）：1,200円
※3歳以下は無料
※税・サ込
◆ラウンジ シーウインド／横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ（横浜）
秋の味覚"芋栗南瓜"をたっぷり味わう全10種類のスイーツで、心躍るナイトタイムを
横浜駅から徒歩1分の横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ内、ラウンジ「シーウインド」からは、秋の夜長に楽しむ「ナイトスイーツブッフェ マロン＆ショコラ」をお届け。
スペシャルアシェットデセール「利平栗のモンブラン カシスのソルベ添え」は、注文を受けてから1皿ずつ作られ、できたてを味わうことができる。そのほかにもマロンとほうじ茶のムースや、さつまいも・かぼちゃを使用したスイートポテトロール、パンプキンタルトなど、「いもくりかぼちゃ」を楽しむ充実の全10種類のスイーツがお目見え。ボリューム満点「バックリブ」やサンドウィッチなどのライトミール、スパークリングワインや自家製サングリアも揃うドリンクも好きなだけいただいて。
ラグジュアリーなホテルラウンジで、大人の贅沢なひとときに癒されてみては。水・木曜日限定なので予約はお早めに！
ナイトスイーツブッフェ マロン＆ショコラ スパークリングワイン＆カフェフリー付（10〜11月 水・木限定）
店舗名：ラウンジ シーウインド／横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
最寄り駅：横浜駅
住所：横浜市西区北幸1-3-23 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 2F
提供期間：2025/10/1（水）〜11/28（金）
予約可能人数：2人〜4人
料金：大人：6,800円、お子様（4歳以上未就学児）：3,400円
※3歳以下は無料
※税・サ込
◆Allday Dining Parade／ヒルトン横浜（新高島）
ラグジュアリー空間で楽しむ、まるで秋の果樹園にいるようなスイーツビュッフェ
Kアリーナ横浜のすぐ近くに位置するヒルトン横浜にある「Allday Dining Parade」で開催中の、秋限定のスイーツビュッフェもおすすめ。
シャインマスカットや栗、洋なし、イチジク、さつまいもなど秋を代表する食材を使用し、パティシエが生地から丁寧に仕上げたスイーツたちが、まるで実り豊かな秋の果樹園のようにビュッフェ台を彩る。おすすめのタルトは全14種類。個性豊かなタルトを楽しみながら、お気に入りを見つけてみて。また、アニバーサリープレートのサービスもあるので、お祝いの日にもぴったり。
大きな窓から自然光が差し込む開放的な空間で、まるで自分だけの"収穫祭"のように秋の味覚を好きなだけ味わおう。
秋の味覚の収穫祭！栗の生絞りモンブランなどスイーツビュッフェ+カフェフリー+メッセージプレート可
店舗名：Allday Dining Parade／ヒルトン横浜
最寄り駅：新高島駅
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-13 ヒルトン横浜 ホテル棟 3F
提供期間：〜2025/10/31（金）
予約可能人数：1人〜4人
料金：大人：6,000円、6歳〜12歳：3,000円
※5歳以下は無料
※税・サ込
