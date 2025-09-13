「シティにとって重要なプレーヤーだ」長谷川唯が勝利を呼び込む逆転弾。BBCが活躍ぶりを称える「大事な場面で存在感を発揮した」
チームを勝利に導いた。
マンチェスター・シティ女子は現地９月12日、ウィメンズ・スーパーリーグ第２節でブライトン女子と対戦。２−１の逆転勝利を収めた。
シティは14分に先制を許すも、58分にカディジャ・ショーが同点弾を奪取。迎えた74分に勝ち越し点が生まれる。味方とのワンツーで中央から崩した藤野あおばが、ボックス内の長谷川唯にラストパス。長谷川は左足で完璧にトラップし、丁寧に右足のシュートを流し込んだ。
試合を詳報した英公共放送『BBC』は、「長谷川はシティにとって重要なプレーヤーだ」と強調。「最も重要な契約のひとつ」と、先日にサインした2029年までの契約延長に触れつつ、ここまでのパフォーマンスに言及する。
「先週の金曜日の夜、チェルシー戦ではピッチ上で最も優れた選手のひとりだったが、チームは敗れた。しかし、それがサッカーであり、長谷川は落ち込んだ様子を見せず、ブライトン戦でもそれを証明した」
同メディアによると、長谷川はブライトン戦で74回のボールタッチ、55本中50本のパス成功という高い精度を記録。「それにもかかわらず、最も輝いた試合ではなかったが、大事な場面で存在感を発揮した」と称える。歓喜を呼び込む逆転弾。「シティの選手たちは、すぐに長谷川を祝福しに来た。彼女がチームにとって、どんな存在かを示す光景だったのではないか」と伝える。
欧州の舞台で６シーズン目を数える28歳MFは、今季も際立つ活躍を見せてくれそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】藤野あおばのアシストから長谷川唯が逆転弾！
