「陸上・世界選手権、３５キロ競歩」（１３日、国立競技場）

勝木隼斗（自衛隊体育学校）が３位に入り、世界陸上開幕１種目で日本勢初の銅メダルを獲得した。

国立競技場のトラックから神宮外苑へ出るところでトップへ。勝木もトップ集団について歩いた。

１０キロ地点では４２分２５秒で勝木が先頭。川野もその後ろにつく形で日本勢の金メダル争いかと思われた。その後、勝木が先頭集団から離れるも粘り強くレースを展開。スピードを落とした川野らをかわし、３位に浮上した。

最後は競技場に入ったところで韓国・キムを突き放し、３位でフィニッシュ。競歩では日本勢６大会連続のメダルとなった。カナダのダンフィーが１位、２位はブラジルのボンフィムが入った。

「本当は優勝したかったんですけど、世界のトップ選手は強かったです。僕が想像していた以上に強かった」と語った勝木。「思った以上に集団が早くばらけてくれたので。隣に川野くんがいたことで、メダルとれると思いましたし。日本チームに勢いをつけたいのと、男子最年長でこのチームに入っている。最高の形でレースを終えられたかなと思います」と喜びをにじませた。