東京のおしゃれな秋アフタヌーンティー5選！芋・栗・かぼちゃなど秋の味覚を、かわいらしいスイーツ＆セイボリーで楽しんで
◆東京のおしゃれな秋アフタヌーンティー5選！芋・栗・かぼちゃなど秋の味覚を、かわいらしいスイーツ＆セイボリーで楽しんで
画像：ScarpettaTokyo
東京で楽しめるおしゃれな秋アフタヌーンティーをご紹介。まるでイタリアを旅するように楽しめる「Scarpetta Tokyo」の土曜日限定アフタヌーンティーや、「ヒルトン東京」のキャンプ気分で楽しむ肉料理が主役のアフタヌーンティーなど、見た目にも味にも、秋の訪れを感じるメニューがずらり。おいしくておしゃれなメニューが揃うレストランで、季節の移り変わりを感じてみては？
◆ザ・ラウンジ／ウェスティンホテル東京（恵比寿）
芋・栗・かぼちゃなど秋においしい食材が詰まった魅惑のラインナップ
開放感あふれる空間が広がる「ウェスティンホテル東京」のロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」より、季節のおいしさがぎゅっと詰まった「秋の収穫祭アフタヌーンティー」が登場。
「サツマイモとリンゴのバスケット」や「ほうじ茶とマロンのロールケーキ」、「かぼちゃとオレンジのコルネ」など、この時期に旬を迎える食材をふんだんに味わえるスイーツたちが勢揃い。さらに、きのこやスモークサーモンを使用したセイボリーのほか、マロンとアーモンドのアールグレイ風味のスコーンも堪能できる。
友人とのおしゃべりや、ゆったりとしたひとときを楽しみたいときにぜひリザーブして。
【秋の収穫祭アフタヌーンティー】芋栗かぼちゃとフルーツの饗宴+TWGカフェフリー+アニバーサリープレート
店舗名：ザ・ラウンジ／ウェスティンホテル東京
住所：東京都目黒区三田1-4-1 ウェスティンホテル東京 1F
提供期間：〜2025/9/30（火）
料金：8,900円
※税・サ込
メニュー
【上段】
・熊本県産 栗のモンブラン
・サツマイモとリンゴのバスケット
・シャインマスカットのベリーヌ
・かぼちゃとオレンジのコルネ
【中段】
・シュークリーム
・ピスタチオのマカロン
・チョコレートとくるみのケーキ
・ほうじ茶とマロンのロールケーキ
【下段】
・キノコとモッツァレラチーズのキッシュ
・スモークサーモンとアボカドのトルティーヤ
・カボチャのミートソースバーガー ピクルスとオリーブ
【スコーン】
・プレーンスコーン
・マロンとアーモンドのアールグレイスコーン
◆ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラス／ジャヌ東京（神谷町）
和栗のモンブランやかぼちゃタルトなど秋らしいスイーツが盛りだくさん
「麻布台ヒルズ」に位置する「ジャヌ東京」の「ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラス」では、栗やかぼちゃ、さつまいもなど秋の魅力を楽しめる「オータム アフタヌーンティー」が開催中。
スイーツは「和栗のモンブラン」をはじめ、「南瓜クリームタルト」や「スイートポテトパイ」、「シャインマスカットのパンナコッタ」など旬の味覚が満載。セイボリーのいちおしは「マグロのタルタルと焼き長芋のカクテル」。和風だしで整えたマグロのタルタルと、長芋のシャキッとした食感のコンビネーションを味わってみて。
オリジナルブレンドの紅茶やコーヒーとともに、秋のくつろぎのひとときを過ごして。
オータム アフタヌーンティー〜栗やお芋スイーツ、秋の味覚+モクテル含むカフェフリー（平日）
店舗名：ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラス／ジャヌ東京
住所：東京都港区麻布台1-2-2 ジャヌ東京 5F
提供期間：〜2025/10/16（木）
料金：8,800円
※税・サ込
メニュー
【スイーツ】
・和栗のモンブラン
・南瓜クリームタルト
・スイートポテトパイ
・林檎ムース
・シャインマスカットのパンナコッタ
・紫芋と黒ゴマのパフェ
【セイボリー】
・生ハムと南瓜のガトー仕立て
・栗とパプリカのタルト
・マグロのタルタルと焼き長芋のカクテル
・ロスティポテト 茸のマリネ
【スコーン】
・プレーンスコーン
・レーズンスコーン
・コンディメント：苺ジャム／豆乳ホイップ／糀みつ／ラム香るマロン餡
※メニュー内容は変更になる場合がございます
◆Scarpetta Tokyo（神谷町）
まるでイタリアを旅するように楽しめる季節限定アフタヌーンティー
アメリカ発のニューヨークイタリアン「Scarpetta Tokyo」からは、イタリアを旅するモダン・ティータイムをテーマにした「Autumn Marron Afternoon Tea」をお届け。
栗とぶどうを使用したローマ発祥のマリトッツォや、マロンクリームとカットした栗をのせたナポリ発祥の揚げシュークリーム、栗のまろやかさと柿のやさしい甘みを楽しめるパンナコッタなど、イタリア各地の伝統菓子を中心に、マロンスイーツをひと口サイズで用意。また、パニーニやシチリア島にルーツを持つカンノーリなど、セイボリーでもイタリア料理を楽しめるのがうれしい。
まるでイタリアを旅するように、ティータイムを楽しんでみてはいかが。
【Autumn Marron Afternoon Tea】秋の恵みと伝統菓子で彩る+コーヒー＆ティーフリーフロー（土曜日限定）
店舗名：Scarpetta Tokyo
住所：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 1F
提供期間：2025/9/13（土）〜11/29（土）
料金：6,900円
※税・サ込
メニュー
【Savory】
・パンプキンブレッドのパニーニ
・紫芋のトルタ フォアグラとバルサミコ
・ハーブ風味のカンノーリ サーモンムース
・蛸と竹炭アランチーニ グアゼットソース
【Autumn Marron Sweets Plate】
・栗とぶどうのマリトッツォ
・栗とキャラメルのセミフレッド
・シューゼッポレ・ディ・サン・ジュゼッペ
・スイートポテト・カスターニャ
・栗と柿のパンナコッタ
・栗のブディーノ
・マロンとナッツのケーキ
◆METROPOLITAN Grill／ヒルトン東京（西新宿）
秋のキャンプ気分で楽しむ！自慢の肉料理が主役のアフタヌーンティー
スタイリッシュとモダンが同居する「ヒルトン東京」のグリルレストラン「METROPOLITAN Grill」にて、行楽の秋に楽しむキャンプから着想を得た「キャンプファイヤーお肉アフタヌーンティー」を開催。
テントのような木製スタンドに配されたスイーツとセイボリーに加え、ミートプレートには「BBQチキンとベーコンのロリポップ」や「ビーフマカロニ＆チーズ」など、熱々で味わえる特製肉料理が用意される。また、10種類以上の「TWG Tea」のティーセレクションやコーヒーが、90分飲み放題で楽しめるのもポイント。
キャンプファイヤーを思わせるスモーキーな香りに包まれた料理とともに、多彩な秋の味覚を満喫して。
秋の食材に囲まれて楽しむキャンプ着想のお肉アフタヌーンティー+カフェフリー（平日・特別価格）
店舗名：METROPOLITAN Grill／ヒルトン東京
住所：東京都新宿区西新宿6-6-2 ヒルトン東京 2F
提供期間：〜2025/11/13（木）
料金：5,800円
※税・サ込
メニュー
【セイボリー】
・ゴマとカボチャの最中、ベーコンジャム
・さつまいもみたらし団子、醤油タレ、ほうじ茶パウダー
・サーモンとりんごのディルビーツコーン
【ミートプレート】
・BBQチキンとベーコンのロリポップ
・ビーフマカロニ＆チーズ
・鴨のグリル、長ネギラグー
【デザート】
・燻製りんごジャムとベリーのタルト
・みかんと沖縄パイナップルのプチガトー
・エクアドル産チョコレートとヘーゼルナッツのロワイヤル
◆ティーサロン ピカケ／東京プリンスホテル（御成門）
暖かな秋色に彩られたフォトジェニックなアフタヌーンティー
ロビーのような広々とした空間が広がる「東京プリンスホテル」の「ティーサロン ピカケ」で楽しめるのは、自然が秋色に染まっていく様子を表現したアフタヌーンティー「Autumn Afternoon Tea〜秋の美食狩り〜」。
紅葉のチュイールがのった「リンゴのタルトタタン」をはじめ、濃厚な味わいに仕上げられた「かぼちゃのチーズケーキ」や、フレッシュな洋梨がトッピングされたグラススイーツ「キャラメルポワール」など、秋の味覚を存分に堪能できるスイーツが揃う。季節限定の紅茶2種を含むカフェフリー付きなのもうれしいポイント。
親しい友人や大切な人と、心躍る秋のアフタヌーンティーを楽しんで。
Autumn Afternoon Tea〜秋の美食狩り〜+最大3時間滞在+19種カフェフリー+メッセージ（15:00入店限定）
店舗名：ティーサロン ピカケ／東京プリンスホテル
住所：東京都港区芝公園3-3-1 東京プリンスホテル 1F
提供期間：2025/9/22（月）〜11/30（日）
料金：7,345円
※税・サ込
メニュー
【上段 スイーツ】
・キャラメルポワール
・リンゴのタルトタタン
・かぼちゃのチーズケーキ
【中段 スイーツ】
・ほうじ茶とさつまいものロールケーキ
・どんぐりのチョコマドレーヌ
・スイートポテト
【下段 セイボリー】
・きのこのミニ照り焼きバーガー
・かぼちゃアランチーニ
・さつまいものポタージュスープ
・スコーン2種（プレーン・かぼちゃ）
画像：ScarpettaTokyo
東京で楽しめるおしゃれな秋アフタヌーンティーをご紹介。まるでイタリアを旅するように楽しめる「Scarpetta Tokyo」の土曜日限定アフタヌーンティーや、「ヒルトン東京」のキャンプ気分で楽しむ肉料理が主役のアフタヌーンティーなど、見た目にも味にも、秋の訪れを感じるメニューがずらり。おいしくておしゃれなメニューが揃うレストランで、季節の移り変わりを感じてみては？
芋・栗・かぼちゃなど秋においしい食材が詰まった魅惑のラインナップ
開放感あふれる空間が広がる「ウェスティンホテル東京」のロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」より、季節のおいしさがぎゅっと詰まった「秋の収穫祭アフタヌーンティー」が登場。
「サツマイモとリンゴのバスケット」や「ほうじ茶とマロンのロールケーキ」、「かぼちゃとオレンジのコルネ」など、この時期に旬を迎える食材をふんだんに味わえるスイーツたちが勢揃い。さらに、きのこやスモークサーモンを使用したセイボリーのほか、マロンとアーモンドのアールグレイ風味のスコーンも堪能できる。
友人とのおしゃべりや、ゆったりとしたひとときを楽しみたいときにぜひリザーブして。
【秋の収穫祭アフタヌーンティー】芋栗かぼちゃとフルーツの饗宴+TWGカフェフリー+アニバーサリープレート
店舗名：ザ・ラウンジ／ウェスティンホテル東京
住所：東京都目黒区三田1-4-1 ウェスティンホテル東京 1F
提供期間：〜2025/9/30（火）
料金：8,900円
※税・サ込
メニュー
【上段】
・熊本県産 栗のモンブラン
・サツマイモとリンゴのバスケット
・シャインマスカットのベリーヌ
・かぼちゃとオレンジのコルネ
【中段】
・シュークリーム
・ピスタチオのマカロン
・チョコレートとくるみのケーキ
・ほうじ茶とマロンのロールケーキ
【下段】
・キノコとモッツァレラチーズのキッシュ
・スモークサーモンとアボカドのトルティーヤ
・カボチャのミートソースバーガー ピクルスとオリーブ
【スコーン】
・プレーンスコーン
・マロンとアーモンドのアールグレイスコーン
◆ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラス／ジャヌ東京（神谷町）
和栗のモンブランやかぼちゃタルトなど秋らしいスイーツが盛りだくさん
「麻布台ヒルズ」に位置する「ジャヌ東京」の「ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラス」では、栗やかぼちゃ、さつまいもなど秋の魅力を楽しめる「オータム アフタヌーンティー」が開催中。
スイーツは「和栗のモンブラン」をはじめ、「南瓜クリームタルト」や「スイートポテトパイ」、「シャインマスカットのパンナコッタ」など旬の味覚が満載。セイボリーのいちおしは「マグロのタルタルと焼き長芋のカクテル」。和風だしで整えたマグロのタルタルと、長芋のシャキッとした食感のコンビネーションを味わってみて。
オリジナルブレンドの紅茶やコーヒーとともに、秋のくつろぎのひとときを過ごして。
オータム アフタヌーンティー〜栗やお芋スイーツ、秋の味覚+モクテル含むカフェフリー（平日）
店舗名：ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラス／ジャヌ東京
住所：東京都港区麻布台1-2-2 ジャヌ東京 5F
提供期間：〜2025/10/16（木）
料金：8,800円
※税・サ込
メニュー
【スイーツ】
・和栗のモンブラン
・南瓜クリームタルト
・スイートポテトパイ
・林檎ムース
・シャインマスカットのパンナコッタ
・紫芋と黒ゴマのパフェ
【セイボリー】
・生ハムと南瓜のガトー仕立て
・栗とパプリカのタルト
・マグロのタルタルと焼き長芋のカクテル
・ロスティポテト 茸のマリネ
【スコーン】
・プレーンスコーン
・レーズンスコーン
・コンディメント：苺ジャム／豆乳ホイップ／糀みつ／ラム香るマロン餡
※メニュー内容は変更になる場合がございます
◆Scarpetta Tokyo（神谷町）
まるでイタリアを旅するように楽しめる季節限定アフタヌーンティー
アメリカ発のニューヨークイタリアン「Scarpetta Tokyo」からは、イタリアを旅するモダン・ティータイムをテーマにした「Autumn Marron Afternoon Tea」をお届け。
栗とぶどうを使用したローマ発祥のマリトッツォや、マロンクリームとカットした栗をのせたナポリ発祥の揚げシュークリーム、栗のまろやかさと柿のやさしい甘みを楽しめるパンナコッタなど、イタリア各地の伝統菓子を中心に、マロンスイーツをひと口サイズで用意。また、パニーニやシチリア島にルーツを持つカンノーリなど、セイボリーでもイタリア料理を楽しめるのがうれしい。
まるでイタリアを旅するように、ティータイムを楽しんでみてはいかが。
【Autumn Marron Afternoon Tea】秋の恵みと伝統菓子で彩る+コーヒー＆ティーフリーフロー（土曜日限定）
店舗名：Scarpetta Tokyo
住所：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 1F
提供期間：2025/9/13（土）〜11/29（土）
料金：6,900円
※税・サ込
メニュー
【Savory】
・パンプキンブレッドのパニーニ
・紫芋のトルタ フォアグラとバルサミコ
・ハーブ風味のカンノーリ サーモンムース
・蛸と竹炭アランチーニ グアゼットソース
【Autumn Marron Sweets Plate】
・栗とぶどうのマリトッツォ
・栗とキャラメルのセミフレッド
・シューゼッポレ・ディ・サン・ジュゼッペ
・スイートポテト・カスターニャ
・栗と柿のパンナコッタ
・栗のブディーノ
・マロンとナッツのケーキ
◆METROPOLITAN Grill／ヒルトン東京（西新宿）
秋のキャンプ気分で楽しむ！自慢の肉料理が主役のアフタヌーンティー
スタイリッシュとモダンが同居する「ヒルトン東京」のグリルレストラン「METROPOLITAN Grill」にて、行楽の秋に楽しむキャンプから着想を得た「キャンプファイヤーお肉アフタヌーンティー」を開催。
テントのような木製スタンドに配されたスイーツとセイボリーに加え、ミートプレートには「BBQチキンとベーコンのロリポップ」や「ビーフマカロニ＆チーズ」など、熱々で味わえる特製肉料理が用意される。また、10種類以上の「TWG Tea」のティーセレクションやコーヒーが、90分飲み放題で楽しめるのもポイント。
キャンプファイヤーを思わせるスモーキーな香りに包まれた料理とともに、多彩な秋の味覚を満喫して。
秋の食材に囲まれて楽しむキャンプ着想のお肉アフタヌーンティー+カフェフリー（平日・特別価格）
店舗名：METROPOLITAN Grill／ヒルトン東京
住所：東京都新宿区西新宿6-6-2 ヒルトン東京 2F
提供期間：〜2025/11/13（木）
料金：5,800円
※税・サ込
メニュー
【セイボリー】
・ゴマとカボチャの最中、ベーコンジャム
・さつまいもみたらし団子、醤油タレ、ほうじ茶パウダー
・サーモンとりんごのディルビーツコーン
【ミートプレート】
・BBQチキンとベーコンのロリポップ
・ビーフマカロニ＆チーズ
・鴨のグリル、長ネギラグー
【デザート】
・燻製りんごジャムとベリーのタルト
・みかんと沖縄パイナップルのプチガトー
・エクアドル産チョコレートとヘーゼルナッツのロワイヤル
◆ティーサロン ピカケ／東京プリンスホテル（御成門）
暖かな秋色に彩られたフォトジェニックなアフタヌーンティー
ロビーのような広々とした空間が広がる「東京プリンスホテル」の「ティーサロン ピカケ」で楽しめるのは、自然が秋色に染まっていく様子を表現したアフタヌーンティー「Autumn Afternoon Tea〜秋の美食狩り〜」。
紅葉のチュイールがのった「リンゴのタルトタタン」をはじめ、濃厚な味わいに仕上げられた「かぼちゃのチーズケーキ」や、フレッシュな洋梨がトッピングされたグラススイーツ「キャラメルポワール」など、秋の味覚を存分に堪能できるスイーツが揃う。季節限定の紅茶2種を含むカフェフリー付きなのもうれしいポイント。
親しい友人や大切な人と、心躍る秋のアフタヌーンティーを楽しんで。
Autumn Afternoon Tea〜秋の美食狩り〜+最大3時間滞在+19種カフェフリー+メッセージ（15:00入店限定）
店舗名：ティーサロン ピカケ／東京プリンスホテル
住所：東京都港区芝公園3-3-1 東京プリンスホテル 1F
提供期間：2025/9/22（月）〜11/30（日）
料金：7,345円
※税・サ込
メニュー
【上段 スイーツ】
・キャラメルポワール
・リンゴのタルトタタン
・かぼちゃのチーズケーキ
【中段 スイーツ】
・ほうじ茶とさつまいものロールケーキ
・どんぐりのチョコマドレーヌ
・スイートポテト
【下段 セイボリー】
・きのこのミニ照り焼きバーガー
・かぼちゃアランチーニ
・さつまいものポタージュスープ
・スコーン2種（プレーン・かぼちゃ）