「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１３日、みどりスポーツパーク）

女子タイブレークが行われ、１８年平昌五輪銅メダル、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレは２５年日本選手権覇者のフォルティウスに２−７で敗れ、敗退が決定。３大会連続の五輪出場の可能性が消滅した。

６点差の第６エンド。藤沢と吉田知が会話を交わした。「もうラストショットだよ」（吉田知）、「うん、そうだよね」（藤沢）。覚悟を決めて投じた一投はしっかりと相手のナンバー１をはじきだした。１点を奪った後、負けを認めるコンシードを出した。五輪への挑戦を終えた。

２人の会話にＳＮＳでは「重みを感じた」、「小さくつぶやいてたな」、「２人の絆を感じて涙が出た」と反響が寄せられていた。

１０年間、同じメンバーで戦い続けてきたチーム。ついに五輪代表の座を明け渡すことになった。試合後。４人で抱き合ったあと、スキップの藤沢五月と吉田知那美は３０秒以上抱き合い、涙が止まらず。吉田知は「さっちゃんありがとう」と語りかけ、藤沢は吉田知の胸でただただ涙に暮れた。

数々の日本カーリング界の歴史を作り続けてきたチームが、一区切りを迎えた。