米HBO製作のドラマ版「ハリー・ポッター」のヴォルデモート役として浮上していたが、この噂をハッキリ否定した。

ドラマ版「ハリー・ポッター」の主要キャストが続々と発表されるなか、ハリーの宿敵ヴォルデモート役だけはベールに包まれたまま。ファンの間では、や「ピーキー・ブラインダーズ」などで知られるマーフィーが演じるのでは？と憶測が広がっていたが、真相はどうなのだろうか？

これについて米ポッドキャスト「」で質問を受けたマーフィーは、「いや、（可能性は）ないです。本当です」と否定。自身の子供たちがネット上の噂を見せてくれたことはあるものの、「その件について何も知りません」と語った。

さらに、映画シリーズでヴォルデモート役を演じたレイフ・ファインズに触れ、「ファインズの後を継ぐのは至難の業です。あの人はまさに伝説的な俳優ですから、後任者の幸運を祈ります」と付け加えた。

ちなみに、ファインズ本人は噂を受けて「キリアンは最高の役者です。素晴らしい案だと思いますよ。キリアンにぜひやってもらいたいです」とを押しており、ファンからの期待も集まっていた。しかし今回のマーフィーの発言で、実現の可能性はなくなったことになる。

なお、ドラマ版の主要キャストには、ハリー・ポッター役でドミニク・マクラフリン、ロン・ウィーズリー役でアラスター・スタウト、ハーマイオニー・グレンジャー役でアラベラ・スタントンが発表されている。

大人役のキャストは、アルバス・ダンブルドア役で『教皇選挙』（2024）ジョン・リスゴー、ミネルバ・マクゴナガル役で『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』（2025）ジャネット・マクティア、ルビウス・ハグリッド役で「ショーン・オブ・ザ・デッド」（2004）ニック・フロストなどのベテランが勢ぞろい。果たしてヴォルデモート役は誰が演じるのか……？

ドラマ版「ハリー・ポッター」は2025年7月14日（現地時間）より撮影中。2027年に米HBOおよびHBO Maxリリース予定。

