「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１３日、みどりスポーツパーク）

女子タイブレークが行われ、１８年平昌五輪銅メダル、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレは２５年日本選手権覇者のフォルティウスに２−７で敗れ、敗退が決定。３大会連続の五輪出場の可能性が消滅した。

１０年間、同じメンバーで戦い続けてきたチーム。ついに五輪代表の座を明け渡すことになった。試合後、観客にあいさつし、４人で抱き合った後、スキップの藤沢五月と吉田知那美は３０秒以上抱き合い、涙が止まらなかった。吉田知は涙する藤沢に「大丈夫」と優しく語りかけ「さっちゃんありがとう」と感謝を告げた。藤沢は吉田知の胸でただただ涙に暮れ、「最高だった。ありがとう」とつぶやいた。その後、２人で笑い合い、顔をあげた。

数々の日本カーリング界の歴史を作り続けてきたチームが、一区切りを迎えた。

試合後、藤沢は「う〜ん、そうですね。チームメートに対して感謝の気持ち、コーチ、（本橋）麻里ちゃんだったり、ファンの皆さんだったり、感謝の気持ちと申し訳ない気持ち」と噛みしめ、「フォルティウスさんが素晴らしかった。負けに関しては納得の負けだった」とライバルをたたえた。