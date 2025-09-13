毎年届く「ねんきん定期便（青いハガキ）」は直近の納付状況しか出ていません。全期間を通して未納があるか、どうやって確認すればいいのでしょうか？
青いハガキでわかるのは一部だけ？ 全期間を見るにはどうすればいい
毎年誕生月に届く「ねんきん定期便（青いハガキ）」は、直近1年ほどの納付状況しか記載されていません。ハガキの「年金加入期間」や「最近の納付状況」を見て安心していると、過去の未納や記録漏れを見逃してしまう可能性があります。
ただし、35歳・45歳・59歳の「節目の年齢」には封書版が届き、これには全期間の納付状況の要約が記載されます。封書が届いていない人や、それ以外の年齢の人は、「ねんきんネット」という公的サービスを使えば、全期間の情報を確認できます。
「ねんきんネット」で20歳からの納付履歴を一発確認！
「ねんきんネット」は、日本年金機構が運営する無料のオンラインサービスで、誰でも利用できます。ここでは、ねんきんネットを使って20歳から現在までの納付履歴を月別に確認する方法を紹介します。
記録漏れや未納があったら？ 確認・訂正・追納の方法とは
ねんきんネットで納付記録を見て、「未納の月がある」「支払ったはずなのに記録がない」などの問題に気づいたら、以下の対処を行いましょう。
将来の年金トラブルを防ぐために、今すぐできること
「ねんきん定期便のハガキだけ見て、未納がないと思っていた」
そんな思い込みが、将来の受給額や受給資格に影響してしまうこともあります。今すぐ以下の行動を取ることで、将来の不安を解消できます。
年金は人生の最後に頼れる大切な収入源。今のうちから正しい情報を把握し、対策しておくことが、将来の安心と老後のゆとりにつながります。
出典
日本年金機構 「ねんきんネット」による追納等可能月数と金額の確認
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー