¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤ÈÀÖÀ±Í¥»Ö¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¡¡£Ä£å£Î£ÁÀï¤ÇÀèÈ¯Í½Äê
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤ÈÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¤¬£±£³Æü¡¢£±·³¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤ÈÀÖÀ±¤Ï£±£²Æü¤ÎÅê¼êÎý½¬¤«¤é£±·³¤Ë¹çÎ®¡£ÀÖÀ±¤Ïº£µ¨£±·³¤Ç£²£±»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢£¶¾¡£¹ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¶£°¡££¸·î£²£µÆü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±£´Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ËÀèÈ¯Í½Äê¤À¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ïº£µ¨¡¢³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤·¡¢°ÜÀÒ¸å½éÀèÈ¯¤·¤¿£´·î£³Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£µ²ó£±¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¤ò¸«¤»¤ÆÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¸¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î£²ÅÐÈÄ¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ£µ·î£²Æü¤«¤é£²·³¹ß³Ê¡£Ìó£³¤«·î¤ÎÄ´À°¤ò·Ð¤Æ£¸·î£³Æü¤Ë£±·³¤ØºÆ¾º³Ê¡£Æ±£²£±Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÇÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢Æ±£²£¹Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¶â»úÅã¤òÌÜ»Ø¤·¡¢£±£µÆü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÇÀèÈ¯Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹çÁ°Îý½¬¤Ë»Ñ¤ò¸½¤»¤¿ÅÄÃæ¾¤ÈÀÖÀ±¤Ï¡¢¿¹ÅÄ¤ä¸Í¶¿¤ÈÂÇ·â¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤ê¥Ð¥ó¥ÈÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆþÇ°¤Ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£