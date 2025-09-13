◆世界陸上 第１日（１３日、国立競技場）

今大会オープニング種目の男子３５キロ競歩で、優勝候補だった川野将虎（旭化成）は１８位に終わった。２２年オレゴン大会で銀、２３年ブダペスト大会で銅メダルを獲得していたが、日本勢初となる３大会連続表彰台とはならなかった。勝木隼人（自衛隊体育学校）が銅メダルを獲得した。

１０キロを４２分２５秒で、勝木と川野が１、２位で通過。「やる気・元気・勝木」の愛称を持つ勝木はスタート直後、競技場内で飛び出し、積極的なレースを展開。優勝候補の川野も好調にレースを進めた。

レースが動いたのは約２７キロ。フルタド（エクアドル）が抜け出してトップへ。２位の川野はふらつく苦しい展開。しかし、その直後にフルタドに３回目の警告が出され、３分３０秒の罰則を受けてペナルティーボックスへ。その間、川野が再び首位に立った。ただ、後ろからダンフィー（カナダ）が猛追。

残り約５キロで抜かされると、徐々に後退し、残り約２キロでは勝木にも抜かされた。ラストはふらふらになりながら、なんとか１８位でフィニッシュした。レース後は深々と礼をしたが、直後に倒れ込んでけいれんを起こし、スタッフに抱きかかえられ車いすに乗せられ退場した。日本選手のゴールを待っていた銅メダルの勝木が、すぐさま駆け寄っていた。

川野は昨年１０月の日本選手権で２時間２１分４７秒の世界記録をマークしたが、今年３月にダンフィー、同５月にマッシモ・スタノ（イタリア）が塗り替えるなど、男子競歩界は激しい競争が続く。それでも、「これでさらに戦える」と今年は初めて海外合宿を行うなど、さらに気持ちを燃やして足を磨いてきた。

同種目は午前８時スタート予定だったが、猛暑によるアスリートの健康と安全への影響を考慮して午前７時３０分号砲となることが開幕２日前に発表された。

◇川野 将虎（かわの・まさとら）１９９８年１０月２３日、宮崎・日向市生まれ。２６歳。静岡・御殿場南高１年時から競歩を始める。１７年に東洋大進学。５０キロは１９年全日本高畠大会で３時間３６分４５秒の日本新記録で初優勝。２１年に旭化成に入社。同年東京五輪６位入賞。３５キロ競歩は世界陸上で２２年オレゴンで銀、２３年ブダペストで銅メダル。昨年１０月の日本選手権で世界記録（当時）を樹立した。名前の由来は寅（トラ）年生まれで、武将のように力強く育ってほしいと願って。１７７センチ、６０キロ。