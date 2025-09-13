◆ブンデスリーガ ▽第３節 レバークーゼン３―１フランクフルト（１２日、バイ・アリーナ）

日本代表ＭＦ堂安律（フランクフルト）は敵地で先発フル出場。６日のメキシコ戦で右ＷＢで先発出場した堂安は７日、日本サッカー協会からクラブ事情のため代表チームを離脱することが発表されていた。チームは１―３で敗れ、開幕３戦目で初黒星を喫した。

試合は前半１０分、ＤＦグリマルドの直接ＦＫが決まり、ユルマン新監督を迎えたレバークーゼンが先制した。前半アディショナルタイムには、ＦＷテラがＤＦに倒され、ＰＫを獲得すると、これを同４分にＦＷシックが決めて２―０リードで前半を折り返した。

フランクフルト・堂安は後半６分、左サイドからのＦＫをＤＦコッホの頭に合わせるが、これはゴールの上へ外れた。だが１分後の７分、堂安の右ＣＫを起点に、ゴール前で最後はＭＦジャン・ウズンが左足でダイレクトボレーをたたき込み、１点を返した。

後半１３分、ボールの奪い合いの際、堂安の左足首付近に深いタックルをする形となったレバークーゼンＭＦアンドリッヒが２枚目の警告を受け、退場処分に。さらに後半アディショナルタイム２分にはＤＦのＥ・フェルナンデスが２枚目の警告を受け、ホームチームは２人少ない状況となった。それでも後半ＡＴ８分、グリマルドがこの日自身２発目となる左足ＦＫを直接ゴールに沈め、３―１で終了。堂安はフル出場も、チームのリーグ戦連勝は「２」でストップ。フランクフルトは次戦１８日、欧州ＣＬリーグフェーズ第１節でホームにガラタサライ（トルコ）を迎える。